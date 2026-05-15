Ai crede că le-ai văzut pe toate când vine vorba de opțiunile de la salonul de înfrumusețare. Dar pe TikTok și Instagram, un nou stil strânge rapid milioane de vizualizări și rescrie complet regulile jocului estetic. Este vorba despre unghiile „gheară de lup” sau „gheară de pisică”, o formă extrem de curbată care se termină într-un vârf ascuțit, mimând perfect talonul unui animal sălbatic.

Sinceră să fiu, această tendință nu este pentru oricine, iar miza reală aici este transformarea manichiurii dintr-un simplu detaliu de îngrijire într-o declarație vizuală puternică. Pentru femeile care adoră să iasă din tipare, ghearele de lup alungesc vizual mâinile și oferă o eleganță dramatică, deși vin cu un preț destul de piperat pe partea de funcționalitate zilnică.

Dincolo de forma clasica

Noi toate suntem obișnuite cu formele standard, fie că cerem migdală, pătrat, oval sau stiletto. Iar până de curând, acestea păreau să fie singurele opțiuni viabile pentru o programare obișnuită. Numai că lucrurile evoluează rapid în mediul online, așa cum explică un reportaj amplu publicat recent de Wwd, unde se arată că artiștii din întreaga lume au adoptat deja această estetică suprarealistă, ducând-o în direcții complet neașteptate.

Recomandari Cele 13 tendințe de manichiură pentru 2026 au dispărut misterios de pe internet

Cum se obtin și ce spun expertele

Yanxin Chu, fondatoarea salonului Little Kiss Ko din cartierul Sunset Park, Brooklyn, a adunat peste 3 milioane de vizualizări cu un set ombré care pare desprins direct din natură.

„Aceasta este o formă stiletto extrem de curbată, cu un apex proeminent. Curbura rămâne la preferința clientei și poți specifica dacă le dorești cu sau fără cârlig pe vârfuri.” – Yanxin Chu, fondatoare Little Kiss Ko

Și realizarea lor nu e deloc o joacă de copii. Modelate din gel sau acril, aceste extensii cer mult timp și o tehnică precisă de execuție. Katie Nanami Kosharek, o artistă din Brooklyn recunoscută pe Instagram sub numele Subversive Nails, confirmă că cererea este uriașă, deși puțini tehnicieni oferă deocamdată acest serviciu. Ea sculptează manual fiecare extensie pentru a o personaliza perfect pe mâna clientei.

Recomandari Coafura care face senzație vara aceasta. Secretul pentru un look perfect la petreceri

Te-ai întrebat vreodată cum te descurci cu ele în viața reală? Yanxin Chu avertizează că, deși fac mâinile să pară lungi și subțiri, sunt extrem de dificil de gestionat la spălatul părului sau la aplicarea lentilelor de contact.

Trucuri pentru purtare și indepartare

Ca să nu ajungi la disperare, expertele au un pont rapid: cere o margine liberă care să ocupe doar jumătate din patul unghial, în loc să mergi pe o lungime extremă. Kosharek realizează adesea versiuni mai scurte, care se curbează imediat după vârful degetelor.

Partea de design este absolut fascinantă. Fie că vorbim de culori îndrăznețe, dungi de animale sau un efect murdar, opțiunile sunt infinite. Totuși, ambele specialiste recomandă tehnica de încapsulare, unde elementele decorative sunt sigilate între straturi de gel transparent pentru un efect artistic de excepție.

Recomandari Surpriza uriașă pentru pasionatele de beauty. Cum arata cele mai bune abonamente în 2026

Atenție mare la un detaliu esențial. Când te-ai plictisit de ele, nu încerca sub nicio formă să le dai jos singură acasă.

„Există pur și simplu mult volum, iar materialul nu este la fel de ușor de pilit.” – Katie Nanami Kosharek, artistă Subversive Nails

Până când tehnicienii vor stăpâni perfect această sculptură, decizia de a face trecerea de la migdala clasică la gheara de lup îți aparține în totalitate.