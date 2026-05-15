Gigantul cosmetic L’Oréal Paris are un obiectiv extrem de ambițios pe termen mediu: vrea să atingă pragul de 10 miliarde de euro în vânzări. Sub conducerea noii președinte globale, Laetitia Toupet, compania își schimbă complet strategia pentru a răspunde noilor provocări din piață și noilor nevoi pe care le avem noi, femeile.

Te-ai întrebat vreodată cum se adaptează marile companii la obsesiile noastre actuale de beauty? Miza aici nu este doar despre rapoarte financiare plictisitoare, ci despre cum produsele pe care le punem zilnic pe față se transformă radical. Pentru noi, consumatoarele, asta înseamnă formule noi inspirate de K-beauty și soluții directe pentru probleme super actuale, cum ar fi efectele tratamentelor moderne asupra pielii și părului.

În 2023, brandul depășise deja venituri de 7 miliarde de euro. Dar competiția a devenit acerbă în ultimii ani. Brandurile independente atrag masiv publicul tânăr, în timp ce explozia cosmeticelor coreene domină complet rețelele sociale și ne schimbă așteptările legate de skincare.

Recomandari Surpriza uriașă din industria de beauty. Ce se întâmplă cu brandurile tale preferate

Inovație și răspunsuri la noile tratamente medicale

Toupet, care a reușit anterior să ducă La Roche-Posay peste pragul de un miliard, a preluat conducerea în iulie anul trecut. Într-un interviu publicat recent de Vogue, ea explică direcția clară pe care o va urma compania în perioada următoare.

„Țintim 10 miliarde de euro. Suntem încrezători. Suntem brandul global numărul unu. Vom ajunge acolo cu o strategie foarte clară, o misiune puternică a brandului și inovații foarte puternice.” – Laetitia Toupet, președinte global L’Oréal Paris

Și aici vine partea cu adevărat interesantă pentru rutina noastră. Știi nebunia globală cu tratamentele de slăbit de tip GLP-1? Ei bine, laboratoarele au observat efectele secundare pe care aceste medicamente le au asupra corpului feminin, în special căderea părului și lăsarea vizibilă a pielii. Iar brandul a început să comunice direct și transparent pe aceste probleme, promovând gama Elseve Fiber Booster pentru păr și Revitalift pentru fermitatea tenului.

„Știm că tratamentele GLP-1 pot contribui la căderea părului. Avem teste care demonstrează că gama noastră ajută la stimularea creșterii pentru femeile care se confruntă cu căderea părului.” – Laetitia Toupet, președinte global L’Oréal Paris

Ambasadori iconici și extinderea către bărbați

Dincolo de seruri și loțiuni, imaginea contează enorm în decizia noastră de cumpărare. La Festivalul de la Cannes, brandul a mizat pe ambasadoare de cursă lungă, demonstrând că frumusețea nu are termen de valabilitate. Jane Fonda, la 88 de ani, sărbătorește 20 de ani de colaborare continuă.

„Părea o aberație. De ce mă vor pe mine? Nu sunt un model. Dar au rămas cu mine și am învățat multe de la ceilalți ambasadori ai brandului din întreaga lume.” – Jane Fonda, actriță și ambasador global

Dar lucrurile se mișcă puternic și în zona masculină. Pentru a crește și mai mult cota de piață, compania accelerează pe segmentul de îngrijire pentru bărbați. L-au adus pe pilotul de Formula 1 Charles Leclerc ca ambasador pentru gama Men Expert. piața chiar se schimbă, iar bărbații din viețile noastre sunt tot mai atenți la rutina lor de îngrijire.

Recomandari Ce se intampla cu bijuteriile tale preferate. Decizia care schimba totul de azi

Noua campanie cu Leclerc ajunge pe rafturi la jumătatea lunii iunie. Următorul test real pentru companie este finalul anului, când vom afla dacă inovațiile aduse din Coreea și adaptarea la noile realități medicale chiar reușesc să convingă suficient de multe femei să își schimbe rutina zilnică.