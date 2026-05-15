Jennifer Aniston tocmai a confirmat ceea ce multe dintre noi am simțit pe propria piele la un moment dat. Actrița a dezvăluit pe 14 mai, printr-o serie de fotografii publicate pe Instagram, că unul dintre cele mai mari regrete ale ei în materie de frumusețe este decizia de a se tunde cu breton.

Sinceră să fiu, e reconfortant să vezi că până și o femeie al cărei păr a definit o întreagă generație face alegeri de styling pe care apoi le detestă. Când o celebritate recunoaște că a picat în capcana unei schimbări impulsive, parcă ne simțim și noi mai puțin vinovate pentru acea programare spontană la salon de care ne-a părut rău luni de zile. Te-ai întrebat vreodată de ce ne lăsăm mereu tentate de o foarfecă atunci când vrem o schimbare rapidă în viață?

Știi exact despre ce vorbesc.

Pe vremea când juca în serialul Friends, coafura ei a devenit un fenomen cultural absolut. Părul ei purta chiar un nume, celebrul „The Rachel”, și a dictat tendințele anilor ’90 cu acele straturi pline de volum și șuvițe caramel.

Postarea care a starnit reactii

Dar lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de breton. Într-o postare recentă, așa cum relatează Hellomagazine într-un material dedicat stilului vedetelor, Jennifer a distribuit o imagine din filmul Horrible Bosses din 2011. Acolo purta un păr șaten prins în coadă și un breton plin. A adăugat și alte poze din anii 2000 și 2010 cu diverse variante, de la cel purtat pe o parte la faimosul „curtain bangs”.

Și a scris clar în descriere: „Gândește-te bine înainte să te tunzi cu breton…”.

Atașat a fost și un desen cu o broască țestoasă care spunea totul despre procesul de creștere a părului. „A durat o sută de ani, dar în sfârșit mi-a crescut bretonul”, scria pe ilustrație.

Adevarul din spatele unui look iconic

Iar povestea devine și mai interesantă dacă ne uităm în urmă la cum a apărut look-ul ei emblematic. Stilistul Chris McMillan a fost cel care a convins-o să facă o schimbare majoră.

„I-am spus că ar trebui să-și lase bretonul să crească, să-și facă niște șuvițe și pur și simplu să încerce ceva puțin diferit. Am tăiat din lungime și am adăugat toate aceste straturi pentru a îmbina partea de jos cu bretonul, iar restul este istorie.” – Chris McMillan, Hairstylist

Numai că acel look aparent lejer venea cu un preț uriaș la capitolul întreținere. Deși actrița a iubit inițial tunsoarea, a ajuns să o urască din cauza efortului necesar pentru a o aranja zilnic acasă (o problemă pe care o cunoaștem prea bine).

„El nu s-a gândit, gen, «Oh, ea va trebui să facă asta singură, eu mă distrez de minune fiind creativ cu acest uscător de păr». Apoi mă lași cu peria rotundă și uscătorul de păr, și nu știu cum să fac să arate așa!” – Jennifer Aniston, Actriță

Până la urmă, lecția e simplă și clară pentru noi toate. Data viitoare când te bate gândul să ceri o schimbare radicală la salon, privește pozele vechi, amintește-ți cât durează să repari o tăietură greșită și ascunde foarfeca.