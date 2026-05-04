Luni dimineață, la New York, Lauren Sánchez Bezos a apărut zâmbitoare alături de prietena ei, Anna Wintour, pentru a dezvălui noua expoziție Costume Art de la Metropolitan Museum of Art. Evenimentul a avut loc chiar înaintea celebrei Met Gala, aducând în prim-plan o discuție fascinantă despre viitorul industriei, sustenabilitate și modul în care ne percepem propriul corp.

Prietenie, influență și o rochie tăiată pe bie

Te-ai gândit vreodată cum arată o prietenie între două dintre cele mai puternice femei din lume? La conferința de presă, Anna Wintour (care ocupă funcția de președinte din 1995) a primit-o pe scenă pe soția miliardarului Jeff Bezos cu o descriere care a stârnit zâmbete. A prezentat-o drept singura persoană din încăpere care ar putea „purta o rochie tăiată pe bie în timp ce pilotează un elicopter”.

Wintour a numit-o pe Sánchez Bezos o „forță a bucuriei” și „generozitate”.

Și nu s-a oprit aici. „Ea și soțul ei, Jeff, au arătat prin acest eveniment că le pasă cu adevărat, cu adevărat să ofere înapoi”, a declarat Wintour. Executivul Condé Nast a insistat că Lauren nu doar și-a împrumutat numele pentru eveniment, ci a participat la întâlniri „plină de entuziasm și idei bune”. Conform lui Wintour, „Lauren este dispusă să scuture societatea cu asumarea riscurilor și un spirit optimist care este la fel de nemărginit ca energia ei”.

Laboratoarele care ne schimbă garderoba

În cele două minute în care a luat cuvântul, Sánchez Bezos a vorbit despre Bezos Earth Fund, explicând cum fondul sprijină cercetătorii pentru a regândi materialele din industria modei. „Viitorul acelei arte merită investiții”, a spus ea publicului. „Reimaginăm ce poate fi materialul textil, mătase sustenabilă crescută în laboratoare, se întâmplă.”

Apoi i-a întors complimentele prietenei sale: „Nimeni nu a făcut mai mult pentru a susține moda ca formă de artă… Mulțumesc, Anna.”

Așa cum a relatat luni dimineață Independent, implicarea cuplului Bezos ca sponsori principali a generat o campanie de boicot din partea grupului de activiști politici Everyone Hates Elon. Aceștia au împărțit pliante prin New York cu mesajul „Boicotați Met Gala lui Bezos”, acuzându-i pe magnatul Amazon și pe soția sa că își cumpără influența în cultura pop și în mass-media. Dar hai să fim serioase, dincolo de dramele și protestele de peste ocean, inovațiile despre care vorbesc ei ne afectează direct. Când miliardarii lumii pompează fonduri uriașe în mătase crescută în laborator, e doar o chestiune de timp până când acele materiale sustenabile vor ajunge pe umerașele magazinelor din mall-urile din București, Cluj sau Timișoara, schimbând complet modul în care noi, româncele, ne vom alege hainele în anii următori.

Zvonuri și sprijin necondiționat

Iar Anna Wintour a încercat să calmeze apele încă de anul trecut. Într-o declarație pentru CNN din noiembrie, ea a spus: „Cred că Lauren va fi un atu minunat pentru muzeu și pentru eveniment. Sunt foarte recunoscătoare pentru generozitatea ei incredibilă și este o mare iubitoare a costumelor și, clar a modei, așa că suntem încântați că face parte din această seară.”

Numai că relația strânsă dintre familia Bezos și publisherul Vogue a alimentat diverse speculații. Un zvon din industrie sugera că Jeff și Lauren ar încerca să cumpere compania Condé Nast, deși Sánchez Bezos a negat acest lucru. Pe bune acum, o copertă digitală Vogue pentru 2025 în care Lauren apare în rochia ei de mireasă a fost deja interpretată de critici ca un gest clar de susținere din partea lui Wintour.

Corpul tău, o pânză goală

Codul vestimentar al galei, „Moda este Artă”, explorează centralitatea corpului îmbrăcat. Expoziția care se deschide pe 10 mai și va rula până în ianuarie 2027 este curatoriată pe tipologii corporale: „corpul gol”, „corpul clasic”, „corpul însărcinat”, „corpul care îmbătrânește” și „corpul cu dizabilități”. Este, de departe, cel mai incluziv demers pe care muzeul l-a încercat vreodată.

De exemplu, creatoarea australiană Michaela Stark folosește manechine plus-size și corsete deconstruite ca un protest împotriva limitărilor tradiționale ale formei feminine. La secțiunea pentru corpul care îmbătrânește, o rochie tip hanorac gri supradimensionat de la VETEMENTS poartă mesajul tăios: „SUNT LA PENSIE. (Atât de aranjată mă pot face.)”

Fiecare haină este așezată lângă un artefact antic, de la zeițe grecești la busturi medievale. Manechinele, realizate de sculptorul Samar Hejazi, nu au capete, ci suprafețe plate, reflectorizante, pentru ca tu să îți poți vedea propriul chip reflectat acolo.

Secțiunea despre dizabilități arată cum case precum Burberry au adaptat haine pentru activista Sinéad Burke. O rochie „Mickey and Minnie” creată de Vivienne Westwood și Malcolm McLaren stă alături de o statuie antică egipteană a unui pitic dansator. Într-un alt ansamblu izbitor, un manechin bazat pe atleta paralimpică Aimee Mullins poartă o pereche de cizme de lemn Alexander McQueen, care sunt de fapt membre protetice, ținuta fiind expusă chiar lângă sculptura din 1965 a lui John Gutmann, intitulată „The Amputee”.