Duminică seara, Emily Blunt și John Krasinski au demonstrat încă o dată de ce sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood. Cei doi actori au apărut ținându-se de mână pe covorul roșu la premiile Lucille Lortel din New York, oferind fotografilor momente pline de afecțiune și o lecție de stil impecabil.

O apariție care atrage toate privirile

Știi momentele acelea în care te uiți la un cuplu și simți pur și simplu chimia dintre ei? Exact asta au transmis Emily, în vârstă de 43 de ani, și John, de 45 de ani, la ceremonia care celebrează cele mai bune producții de teatru Off-Broadway, unde anul acesta au fost nominalizate 41 de spectacole.

Emily a arătat absolut superb (și fără efort, pe bune) într-o cămașă albă elegantă și o fustă asortată, ambele purtând semnătura Stella McCartney. Cum altfel să completezi o astfel de ținută dacă nu cu o pereche de pantofi cu toc Christian Louboutin, cercei încrustați cu diamante și un clutch alb perfect asortat? Părul prins într-un coc elegant a lăsat trăsăturile să respire.

Iar John nu s-a lăsat mai prejos în fața aparatelor de fotografiat. Actorul și-a completat vizual soția purtând un costum alb-murdar la două rânduri de nasturi, accesorizat fin cu o batistă de buzunar cu buline, o cravată în dungi și ghete maro deschis.

Succes uriaș și un record personal absolut

Pentru actriță, ultimele săptămâni au fost un adevărat vârtej emoțional și profesional. A fost extrem de ocupată cu promovarea celui mai nou film al său, „The Devil Wears Prada 2”, și a primit recent o stea pe Hollywood Walk of Fame alături de cumnatul și colegul ei de platou, Stanley Tucci.

Numai că motivele de sărbătoare nu se opresc aici. Într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine aflăm că mult așteptata continuare a filmului a avut un weekend de deschidere absolut spectaculos la nivel global.

Cifrele vorbesc de la sine.

Producția a generat încasări de 233 de milioane de dolari. Asta înseamnă că a devenit cel mai mare debut internațional al lui Emily de până acum, depășind cu mult deschiderea de 180,4 milioane de dolari a fenomenului Oppenheimer.

Dincolo de lumina reflectoarelor

Dar cum reușesc cei doi să păstreze acest echilibru frumos într-o industrie atât de haotică? S-au cunoscut în 2008, și-au unit destinele doi ani mai târziu, în 2010, și de atunci construiesc o viață discretă alături de cele două fiice ale lor, Hazel, de 12 ani, și Violet, de nouă ani (pe care preferă să le țină departe de ochii curioșilor).

V-ați gândit vreodată cum reacționează partenerii la proiectele noastre de suflet? Vorbind cu cei de la E! News despre reacția soțului ei la noul film, în care se reunește cu Meryl Streep și Anne Hathaway, Emily a povestit amuzată.

„Îi place acesta. Este un fan masiv al primului film, așa că cred că toată lumea a fost încântată.”

Și să fim serioși, nivelul de admirație al lui John pentru primul film este de-a dreptul legendar. Actorul a recunoscut că a văzut pelicula originală de vreo 75 de ori înainte să-și cunoască viitoarea soție. Într-un interviu acordat publicației Glamour, el a făcut o mărturisire plină de umor, exact în stilul relaxat care l-a consacrat și pe covorul roșu, unde a stârnit hohote de râs arătând jucăuș cu degetul spre camere.

„Sunt destul de norocos că a rămas cu mine și nu și-a dat seama că s-a căsătorit de fapt cu hărțuitorul ei!”, a glumit el relaxat în fața jurnaliștilor.