Au trecut mai bine de zece ani de când trilogia sequel a debutat pe marile ecrane cu „The Force Awakens” în 2015. Acum, atenția publicului se îndreaptă spre data de 22 mai, când „The Mandalorian & Grogu” va ajunge în cinematografe, deși acțiunea sa are loc cu ani buni înaintea evenimentelor din trilogia recentă. Te-ai întrebat vreodată ce s-a ales de actorii tăi preferați care au dat viață acestor personaje iconice?

Rey și Finn merg mai departe

După ce a devenit un nume cunoscut la nivel mondial grație rolului ei, Daisy Ridley nu a stat deloc degeaba. A jucat în „Cleaner”, „Young Woman and the Sea” și în filmul cu zombi „We Bury The Dead”, lansat chiar la începutul acestui an. Următorul ei proiect este „Ebenezer: A Christmas Carol”, unde va juca alături de Johnny Depp, care îi dă viață personajului principal, Scrooge. Distribuția este de-a dreptul stelară, incluzându-i pe Rupert Grint, Sam Claflin, Ian McKellen și Tramell Tillman.

Iar deși se vorbea intens despre un film dedicat exclusiv lui Rey, regizat de Sharmeen Obaid-Chinoy, detaliile au cam întârziat să apară de la anunțul inițial. Unii fani cred acum că filmul ei de sine stătător va fi integrat în noua trilogie a lui Simon Kinberg. Chiar dacă va mai dura până o vom revedea pe ecrane, actrița și-a asigurat recent urmăritorii că întoarcerea ei va fi una care „merită așteptarea.”

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii regali. Ce se intampla cu Meghan Markle si amintirea Printesei Diana

Lucrurile stau puțin diferit.

John Boyega, cel care l-a interpretat pe Finn, a câștigat un Glob de Aur pentru rolul lui Leroy Logan în antologia „Small Axe” a lui Steve McQueen. A mai bifat apariții notabile în „The Woman King” din 2022 și „They Cloned Tyrone” în 2023. Actorul a vorbit deschis despre sentimentele sale amestecate față de franciză, mai ales că personajul său a fost lăsat în umbră după pelicula din 2015. În „The Rise of Skywalker” din 2019, el își petrece mare parte din film încercând, fără succes, să-i spună lui Rey că personajul său este sensibil la Forță. Această dezvăluire nu are loc niciodată, lăsând mulți fani dezamăgiți. Totuși, în martie 2026, la un panel din cadrul Megacon Orlando, un fan i-a strigat din public: „Sună-l pe Dave [Filoni]”. Răspunsul lui Boyega a stârnit imediat valuri: „Chiar l-am sunat, de fapt”. Mulți din sală au considerat însă că a fost doar o glumă.

Decizii surprinzatoare pentru Poe și Rose

Oscar Isaac face senzație în prezent în sezonul 2 al serialului „Beef” de pe Netflix. Între timp, a intrat și în universul Marvel, jucând rolul principal în „Moon Knight” pe Disney+, și a apărut recent în „Frankenstein” pe Netflix. Știi serile acelea de weekend în care te așezi confortabil pe canapea și deschizi platforma de streaming direct din sufrageria ta din București sau Cluj? Ei bine, deciziile luate la Hollywood ne influențează direct listele de vizionare de acasă.

Recomandari Surpriza uriasa in lumea muzicii. Ce se intampla cu Justin Bieber si Ludacris

Dar, așa cum semnalează Theblast într-o analiză detaliată a situației actorilor, Isaac a declarat în noiembrie 2025 că ar fi „deschis” să se întoarcă în universul spațial. A recunoscut însă că este „nu atât de deschis să lucrez cu Disney” după ce Jimmy Kimmel a fost scos de pe post în urma unui comentariu legat de asasinarea lui Charlie Kirk. Apoi, în aprilie 2026, a nuanțat, spunând că este „poate” interesat de o revenire și a dezvăluit că replica „Cumva, Palpatine s-a întors”, intens ironizată pe rețelele sociale, a fost o „nouă adăugire” în timpul refilmărilor.

Kelly Marie Tran, interpreta lui Rose Tico, a avut un parcurs presărat cu obstacole, fiind supusă criticilor din cauza subplotului din Canto Bight din 2017 („The Last Jedi”). Dincolo de reacțiile mixte, ea a continuat să-i dea voce lui Rose în „The LEGO Star Wars Holiday Special” (2020) și „LEGO Star Wars Summer Vacation” (2022). Mai mult, a narat audiobook-ul „The Last Jedi: Cobalt Squadron” și i-a dat voce lui Darth Rose Tico în „LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy” (2024). În aprilie 2025, a confirmat pentru CBR că au existat discuții despre o posibilă întoarcere a personajului ei. Actrița a subliniat că a rămas fană a francizei și că păstrează „un loc atât de cald în inima mea, pur și simplu tot acel univers și întreaga experiență.”

Proiectul secret care a fost anulat

Să fim sincere, Adam Driver a avut o ascensiune fulminantă. A strâns nominalizări la Oscar pentru „BlacKkKlansman” (2018) și „Marriage Story” (2019) și a strălucit în „The Last Duel” (2021), „House of Gucci” (2021), „Ferrari” (2023) și „Megalopolis” (2024). Programul lui e plin ochi: urmează seria Netflix „Rabbit, Rabbit”, drama Apple TV „The Dealer” și producția militară „Alone At Dawn”, bazată pe povestea reală a lui John Chapman.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii regali. Cum arata Printesa Charlotte in fotografia de la 11 ani

Numai că, în octombrie 2025, actorul a scos la iveală un detaliu neașteptat. El și regizorul Steven Soderbergh au lucrat ani de zile, alături de Scott Z. Burns, la un scenariu numit „The Hunt For Ben Solo”. Deși personajul său a părut să moară la finalul din 2019, Driver simțea că povestea nu e gata.

„Am prezentat scenariul celor de la Lucasfilm. Au iubit ideea. Au înțeles perfect perspectiva noastră și de ce o făceam”, a explicat Driver pentru AP News. Totul părea pe drumul cel bun, până la decizia finală a conducerii. „L-am dus la Bob Iger și Alan Bergman, iar ei au spus nu. Nu au văzut cum Ben Solo ar fi în viață. Și cu asta basta.”

În ciuda campaniilor online ale fanilor, Soderbergh a spulberat orice speranță că filmul va mai prinde viață. Dacă vreunul dintre aceste personaje va apărea în „Star Wars: Starfighter”, primul film a cărui acțiune se petrece după „The Rise of Skywalker”. Această nouă peliculă, care îl are în rol principal pe Ryan Gosling, este programată pentru o lansare în cinematografe abia în luna mai a anului 2027.