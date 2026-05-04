Te-ai uitat vreodată la o rochie spectaculoasă și te-ai întrebat ce poveste ascunde? Cea mai mare noapte din modă, Met Gala, se întoarce în această primă zi de luni din mai pentru a 78-a petrecere anuală. Evenimentul adună fonduri pentru Costume Institute din cadrul Metropolitan Museum of Art.

Ce ne pregateste noua editie si controversele momentului

Tema din acest an este „Costume Art”. Expoziția va analiza reprezentările corpului îmbrăcat, alăturând articole vestimentare cu obiecte de artă care acoperă aproximativ 5.000 de ani.

Iar noaptea va inaugura noile galerii Condé M. Nast ale muzeului Met, care se întind pe aproape 12.000 de metri pătrați.

Să fim serioși, sună absolut fabulos. Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour vor co-prezida evenimentul. Numai că lucrurile nu sunt mereu simple în lumea celebrităților. Jeff Bezos și Lauren Sanchez au fost stabiliți drept co-președinți onorifici. Această decizie a stârnit deja reacții rapide și controverse.

Covorul rosu de acum 20 de ani

Dar înainte să înceapă marea noapte, hai să ne întoarcem în timp. Exact la aceeași seară de acum 20 de ani, care a avut loc pe 1 mai 2006. Tema de atunci a fost „AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion”.

Și, pe bune, a fost o ediție de neuitat pentru iubitoarele de fashion.

Așa cum amintește Hellomagazine într-o retrospectivă publicată recent, cel mai mare moment al serii a fost, rochia purtată de Sarah Jessica Parker. Ținuta a fost perfect coordonată cu designerul ei, Alexander McQueen. Acesta a folosit propriul tartan al familiei sale pentru a se integra în tema care celebra moda britanică.

Magia lui Alexander McQueen si devotamentul lui Sarah Jessica Parker

Actrița din Sex and the City a reflectat asupra acelui moment într-o discuție cu Vogue în 2022. Cuvintele ei sunt de-a dreptul emoționante.

„[Alexander] știa ce simt pentru el și exista atâta afecțiune și o admirație atât de profundă și toată lumea îl iubea pentru că era o persoană atât de emoționantă”, a mărturisit ea.

Dar atașamentul ei merge mult dincolo de o simplă rochie.

„Am fiecare ac pe care l-a scăpat din gură încă în posesia mea. Am tot ce a tăiat încă în posesia mea. Am lucruri care par a fi nimic, de la fiecare probă pe care am făcut-o cu el în posesia mea.”

Alexander a murit prin sinucidere la vârsta de 40 de ani în 2010. Ulterior, Met Gala l-a onorat în anul următor cu tema „Alexander McQueen: Savage Beauty”.

Drame sentimentale si ironii la superlativ

V-ați gândit vreodată cum se aliniază planetele la aceste evenimente mondene? Met Gala din 2006 a fost una dintre ultimele apariții publice majore ale lui Bridget Moynahan și Tom Brady împreună. Asta înainte de a confirma despărțirea lor în decembrie.

Tom a început să se întâlnească cu viitoarea soție (acum fosta soție) Gisele Bündchen în aceeași lună. Iar în februarie, Bridget a anunțat că așteaptă primul ei copil, fiul Jack, pe care îl împarte cu Tom.

Ironia face ca Gisele să fi fost și ea prezentă în acea seară. Ea a purtat o creație John Galliano pentru Dior. Ea și Tom aveau să formeze un cuplu șapte luni mai târziu. O adevărată telenovelă pe covorul roșu!

Eleganta britanica si alegeri surprinzatoare

clar Victoria Beckham a trebuit să își facă apariția. Fosta componentă Posh Spice a purtat o creație Roland Mouret pe care și-a cumpărat-o singură de la o vânzare de mostre (celebrele sample sales). Așa a povestit ea ulterior pentru Vogue.

„Este un pic o rochie Mary Poppins, dar s-a simțit incredibil, a fost frumos realizată.”

Cifrele și etichetele scumpe nu înseamnă totul.

Naomi Campbell a participat la bal alături de regretatul veteran al industriei modei, André. Ambii au purtat creații Alexander McQueen. Între timp, un John Galliano înainte de anulare a apărut alături de Charlize Theron, care a purtat un design Dior creat de el.

Legendara creatoare Diane von Fürstenberg nu ar fi putut să se descurce mai bine în a-i sărbători pe britanici. Ea a ales o rochie cu steagul Union Jack imprimat pe ea. Ultima, dar nu cea din urmă, Emmy Rossum a optat pentru un look foarte direct. A îmbrăcat o jachetă de inspirație cavalerească peste o rochie albă fără bretele.

Până la urmă, moda este despre curajul de a fi tu însăți. Covorul roșu ne arată mereu că în spatele materialelor prețioase se ascund povești de viață, iubiri pierdute și prietenii eterne.