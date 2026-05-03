Beyoncé revine oficial în lumina reflectoarelor. Artista va fi co-președinte la Met Gala 2026, alături de nume uriașe precum Venus Williams, Nicole Kidman și Anna Wintour.

O pauza de un deceniu si o revenire spectaculoasa

După apariția ei de neuitat din 2016, artista a făcut un pas în spate de la cel mai mare eveniment al modei. Numai că influența ei nu s-a stins niciodată. Acum, la aproape zece ani distanță, întoarcerea ei în rolul de co-președinte marchează un moment major pentru seara supremă a modei.

Te-ai întrebat vreodată cum reușește o singură femeie să oprească timpul în loc cu o simplă apariție pe covorul roșu?

Așteptările nu ar putea fi mai mari.

Primele aparitii si curajul de a fi diferita

Dacă ne uităm în urmă, ținutele ei anterioare demonstrează clar că nu a fost niciodată genul care să joace la sigur. Într-un amplu material retrospectiv publicat recent de Theblast, se amintește de debutul ei plin de farmec din 2012, la tema „Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations”. Atunci a purtat o rochie neagră transparentă Givenchy, cu mărgele complicate și o trenă dramatică din pene mov. Silueta mulată îmbrățișa fiecare formă, în timp ce panourile iluzie creau un efect abia vizibil, provocator și rafinat.

Și lucrurile nu s-au oprit aici. În 2013, pentru „Punk: Chaos to Couture”, a lovit din nou.

E drept că a știut exact cum să echilibreze latura rebelă cu eleganța. A ales o rochie neagră Givenchy cu o tematică izbitoare, asemănătoare flăcărilor, în tonuri bogate de portocaliu și auriu. Corsetul structurat, crăpătura adâncă pe coapsă și mănușile lungi negre i-au dat un finisaj de vechiul Hollywood.

Stralucire pura si romantism intunecat pe covorul rosu

Hai să vedem ce s-a întâmplat anul următor. La gala „Charles James: Beyond Fashion” din 2014, a întors toate privirile într-o rochie Givenchy transparentă, înfrumusețată cu cristale, care strălucea din orice unghi. Baza iluzie nud a fost acoperită cu bijuterii multicolore, creând un efect de a doua piele. O coadă de cal extrem de înaltă a adăugat atitudine, oferind ținutei o margine modernă absolut captivantă.

Dar poate cea mai iconică apariție a rămas cea din 2015, pentru „China: Through the Looking Glass”. Artista a îmbrățișat o estetică mai întunecată și mai dramatică, purtând o rochie transparentă (creată tot de casa Givenchy) împodobită cu decorațiuni florale negre complicate. Decolteul adânc, detaliile plasate strategic și trena fluidă au creat un aspect deopotrivă fierbinte și regal. Un voal delicat și buzele închise la culoare au adăugat o notă gotică întregului ansamblu.

Gala Met 2026 va avea loc luni, 4 mai 2026.