Te-ai gândit vreodată cum ar fi să fii închisă într-un castel scoțian cu zeci de celebrități, încercând să afli cine minte și cine spune adevărul? Ei bine, exact asta se va întâmpla în această toamnă, când BBC aduce pe ecrane sezonul doi din Celebrity Traitors.

Distribuția care a lăsat internetul fără cuvinte

Și uite că așteptarea a luat sfârșit. Claudia Winkleman a dezvăluit în sfârșit lista celor 21 de vedete care vor merge în Highlands, iar numele sunt de-a dreptul spectaculoase. Cap de afiș este simpatica Miranda Hart, care revine la BBC la mai bine de 10 ani de la difuzarea ultimului episod al sitcom-ului ei, Miranda. Să fim serioși, ne era dor de ea! Se va confrunta direct cu actorul legendar Richard E Grant, cu fosta soție a lui Rupert Murdoch, modelul Jerry Hall, și cu cântărețul James Blunt.

Miza uriașă și regulile jocului

Dar regulile rămân neschimbate, chiar dacă fețele sunt noi. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, concurenții împărțiți în „Fideli” și „Trădători” se vor lupta pentru șansa de a câștiga până la 100.000 de lire sterline. Banii vor merge către o organizație caritabilă aleasă de câștigător.

Miza este uriașă.

Numai că Fidelii au o sarcină deloc ușoară (ba chiar terifiantă pe alocuri), trebuind să îi descopere pe Trădătorii criminali care elimină activ jucători în miez de noapte.

Audiențe record și reacții savuroase

Dacă îți amintești primul sezon cu celebrități, știi deja nivelul de dramă la care să te aștepți. Atunci, Alan Carr a izbucnit în lacrimi după ce și-a înșelat colegii, pe David Olusoga și Nick Mohammed. Acel prim sezon a strâns o audiență medie de 14.9 milioane de telespectatori. A fost, de altfel, cea mai mare audiență TV din 2025. Iar acum, așteptările sunt și mai mari. Pe lista curajoșilor din noul sezon se mai află prezentatoarea Love Island Maya Jama, Michael Sheen din Good Omens, dar și actorii Bella Ramsey din The Last of Us și Ross Kemp din EastEnders. Nu lipsesc nici comedianții, printre care Joanne McNally, James Acaster, Joe Lycett, Romesh Ranganathan și Rob Beckett.

Modul în care a fost făcut anunțul a fost super ingenios. Un videoclip oficial a arătat șoferi aliniați la aeroport, ținând tăblițe pe care erau mâzgălite numele vedetelor, în timp ce vocea Claudiei răsuna pe fundal. Maya Jama a reacționat imediat pe Instagram: „Secretele au ieșit la iveală, urați-mi noroc”. Între timp, Joe Lycett a fost mult mai scurt, postând doar: „Oh [expletive]”. Fanii sunt pur și simplu în extaz în secțiunea de comentarii. Unul dintre ei a scris: „Această distribuție este absolut NEBUNĂ…. ATÂT de mulți dintre favoriții mei. Să înceapă haosul, iubitule”.

Altcineva a completat rapid: „Dați-i persoanei care s-a ocupat de rezervarea celebrităților o mărire de salariu substanțială”. Pe lista finală care a generat tot acest entuziasm se mai regăsesc fosta cântăreață Little Mix Leigh-Anne Pinnock, actrița Julie Hesmondhalgh din Coronation Street, prezentatorul Amol Rajan, actrița scoțiană Sharon Rooney, matematiciana Hannah Fry, creatorul de conținut King Kenny și actorul Sebastian Croft, alăturându-se actriței Myha’la Herrold din Industry.