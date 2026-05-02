Dyson a fost întotdeauna sinonim cu luxul absolut atunci când vine vorba de îngrijirea părului tău. Numai că acum, celebrul brand a lansat o versiune de călătorie a iconicului său uscător supersonic, iar prețul de 249.99 lire sterline îl transformă într-o opțiune mult mai tentantă. Este cu aproape 100 de lire mai ieftin decât modelul clasic și promite să îți salveze atât bugetul, cât și spațiul prețios din bagaj.

Dincolo de barierele de pret

Să fim serioase, dispozitivele acestui brand nu sunt genul de cumpărături pe care le faci dintr-un impuls de moment în mall. Prețurile vorbesc de la sine. Modelul original supersonic costă 329.99 lire sterline, noul supersonic nural te va costa 399.99 lire sterline, iar supersonic r ajunge la un preț uriaș de 449.99 lire sterline.

Cifrele pot părea intimidante la prima vedere.

Dar lucrurile stau puțin diferit cu noua variantă compactă. La 249.99 lire sterline, balanța se înclină altfel, mai ales dacă ești genul de femeie mereu pe drumuri. Iar dacă te-ai lovit vreodată de stresul bagajului de mână la zborurile Wizz Air sau Ryanair (unde știm bine că fiecare gram contează la plecările din România spre destinațiile de city break), vei aprecia enorm faptul că acest uscător cântărește doar 331g. Practic, este mai ușor decât o doză de Coca-Cola. Ba chiar, ca o comparație inedită, ondulatorul ghd cântărește cu aproximativ 50g mai mult.

O premiera absoluta pentru brand

Te-ai gândit vreodată de ce uscătorul tău scump te lasă baltă fix când ajungi în vacanța mult visată de pe alt continent? Ei bine, o analiză detaliată publicată recent de Independent aduce în discuție un detaliu tehnic necesar: designul cu dublu voltaj (100, 240V). Este o premieră absolută pentru Dyson, permițându-ți să îl folosești oriunde în lume fără adaptoare complicate. Alte instrumente populare ale lor (inclusiv airwrap și airstrait) au voltaj unic, ceea ce înseamnă că modelele din Marea Britanie nu funcționează în SUA și invers.

Și performanța rămâne la cote uimitor de înalte. Motorul puternic direcționează aerul direct la rădăcini pentru o uscare rapidă, egalând puterea altor uscătoare premium de dimensiuni normale. Timpul necesar pentru a trece de la păr ud la uscat a fost de aproximativ 15 minute. Nu a fost nevoie de o coafare suplimentară cu placa de întins părul, rezultatul final fiind un păr neted, moale și gata de plecare în oraș.

Testul suprem in baia de hotel

Adevărata provocare pentru orice gadget de beauty apare atunci când îl scoți din confortul casei tale. Manevrabilitatea într-o baie de hotel înghesuită este un test pe care acest model îl trece cu brio. Fiind atât de ușor, devine o alegere inteligentă pentru oricine are o forță redusă sau o mobilitate limitată a brațelor. Pur și simplu nu îți mai obosesc mâinile atunci când încerci să îți usuci părul la spate sau când folosești o perie rotundă pentru a crea acel efect de volum la rădăcină pe care îl iubim toate.

Pachetul vine cu un singur accesoriu: duza concentratoare. Pentru multe dintre noi, acesta este eroul principal, deoarece netezește firele rebele și elimină electricitatea statică dintr-o singură mișcare. Ai la dispoziție trei setări de căldură (inclusiv un jet de aer rece) și două setări de viteză, plus un cablu generos cu o lungime de 2m.

Protectie reala pentru parul tau

Nu-i chiar așa de simplu să găsești un echilibru între căldură și protecție zilnică, dar tehnologia de aici face treaba grea în locul tău. Chiar dacă părul tău a suferit rupturi în trecut din cauza decolorării repetate, uscătorul de călătorie promite să monitorizeze temperatura aerului de „100 de ori pe secundă” pentru a preveni deteriorarea provocată de căldura extremă.

Iar dacă preferi de obicei difuzorul pentru a-ți defini buclele, e drept că s-ar putea să te simți puțin dezavantajată de lipsa acestuia. Totuși, designul a fost gândit strict pentru ușurința deplasărilor, unde spațiul dictează regulile.

Până la urmă, să ai parte de semnătura de viteză și finisaj a brandului, fără acel volum masiv care îți ocupă jumătate de troller, schimbă complet modul în care te pregătești dimineața. Nu mai trebuie să depinzi de uscătoarele slabe, zgomotoase și ineficiente din băile de hotel, care îți lasă părul fragil și lipsit de formă exact în zilele în care vrei să te simți cel mai bine în pielea ta.