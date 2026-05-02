Ai urmărit-o în seriale de succes și te-ai regăsit, poate, în vulnerabilitatea ei de pe ecran. Acum, Sydney Sweeney și Scooter Braun nu mai au absolut nimic de ascuns. Actrița a confirmat oficial pe Instagram zvonurile despre idila ei cu mogulul muzical, publicând o serie de imagini direct de la festivalul de muzică Stagecoach.

Primele scântei și o idilă asumată

Te-ai întrebat vreodată cum se înfiripă iubirile la Hollywood? Hai să vedem cum au stat lucrurile de data aceasta. Sydney Sweeney și Scooter Braun au fost asociați pentru prima dată în iunie 2025. S-au întâlnit la nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sanchez, unde au rezonat instantaneu în acel weekend.

Iar pozele recente au lăsat fanii fără cuvinte. Actrița a postat un carusel în care apare în ipostaze tandre alături de noul ei interes amoros și de alți prieteni la festival. În prima imagine, Sweeney pozează alături de Braun în timp ce el o ține de picioare. Într-o altă fotografie el o ridică în brațe, iar o a treia poză o arată stând pe umărul lui. Au bifat și clasica sesiune la cabina foto, după care au cântat împreună la pop-up-ul ei SYRN Saloon, care a inclus un karaoke pentru celebrități.

La festival, cuplul a fost însoțit de prieteni faimoși, precum Ashton Kutcher și Mila Kunis. Asta la doar câteva săptămâni după ce Scooter a postat la secțiunea stories o fotografie alb-negru cu el și Sweeney.

Și totuși, povestea lor s-a sudat treptat. După nunta plină de vedete a miliardarului din iulie 2025, cei doi au fost văzuți relaxându-se în mai multe locuri din Los Angeles. Au mers chiar și într-un parc de distracții (un loc perfect pentru a testa chimia). Acolo s-au ținut de mână și au fost însoțiți de părinții actriței, Lisa și Steven.

Ce își dorește cu adevărat de la un bărbat

Așa cum a relatat Theblast recent, după acea ieșire în familie, Sweeney și Braun păreau să fi luat o pauză de la afișarea publică a afecțiunii, din cauza programelor extrem de aglomerate, mai ales din partea actriței. Numai că sursele spun că divorțul lor continuă puternic în culise. Este o legătură foarte relaxată, deoarece Sweeney nu caută să se așeze la casa ei în acest moment. Braun s-a cuplat cu actrița la aproximativ 3 ani după ce a finalizat divorțul de Yael Cohen, survenit după 7 ani de căsnicie din cauza unor diferențe ireconciliabile.

Dar ce caută, pe bune, o femeie independentă la partenerul ei? Tânăra de 28 de ani și-a stabilit clar regulile când vine vorba de întâlniri. Pentru că iubește să se mențină în formă, a explicat că un bărbat atletic, amuzant și deschis ar fi potrivirea perfectă pentru ea. Un partener dispus să se implice în activități precum alpinismul și parașutismul s-ar încadra perfect în idealul ei.

Dincolo de trăsăturile fizice, bărbatul ei trebuie să fie foarte orientat spre familie. Și să exhibe constant elemente masculine în comportamentul său. Sweeney a mărturisit că nu își dorește un bărbat care să fie intimidat de succesul ei și care să poată face față lumii ei de superstar extrem de faimos.

Curajul de a stabili limite sănătoase

Până la această nouă etapă, actrița a avut o relație de aproape un deceniu cu Jonathan Davino, un bărbat mult mai în vârstă. În timpul acelei legături, Sweeney a apărut rar în public cu el și a ținut deliberat presa băgăcioasă departe de povestea lor.

Sweeney și Davino s-au logodit în 2022 și erau dornici să întemeieze o familie, până când ea a devenit emoționată în privința așezării la casa ei în perioada de vârf a carierei sale de actriță, ceea ce a dus pana la urma la despărțire. La câteva săptămâni după separare, cei doi au fost văzuți având o discuție aprinsă în mașina lui, după ce ea ieșise la cină cu prietenii în Santa Monica.

Referitor la nevoia de intimitate, actrița a explicat momentul în care a decis să filtreze ceea ce publicul vede: „Cred că este important să am unele lucruri pentru mine. Înțeleg că sunt o persoană publică, dar sunt încă în anii 20. Încă descopăr dragostea și este greu să faci asta cu milioane de oameni care au propriile opinii despre cum arată asta.”

Între timp, pe plan profesional, actrița a revenit miercuri, 15 aprilie, cu lansarea reclamei „Syd for Short: American Eagle Jean Shorts”. Asta la luni distanță după ce fusese criticată aspru pentru reclama inițială, acuzată că ar promova supremația albă și rasismul. În noul spot, purtând un top scurt din denim și pantaloni scurți American Eagle pe un fundal cu cer albastru, ea spune cu umor: „Ce brand port? Da, acela. Pantaloni scurți din denim American Eagle”. Ironia face ca, exact în pozele de la festival cu Braun, ea să poarte o pereche superbă de salopete din denim, asortate cu cizme de cowboy maro și ochelari de soare închiși la culoare funky, în timp ce se confruntă și cu o campanie de reacții negative privind personajul ei din al treilea sezon din „Euphoria”, care a devenit creator de conținut pentru adulți pe OnlyFans.