Un nou documentar televizat promite să dea peste cap tot ce știai despre ierarhiile de la Palatul Buckingham. Peste 2.000 de adulți britanici au votat într-un sondaj YouGov pentru a stabili cine este cel mai iubit membru al Familiei Regale, iar rezultatele aduc la lumină o realitate complet neașteptată pentru suveranul actual. Cifrele oficiale arată o schimbare majoră de percepție în rândul publicului larg.

Favoritii publicului si lupta stransa la varf

Te-ai întrebat vreodată pe cine iubesc britanicii cu adevărat din toată această familie complicată?

Ei bine, programul The Royal Popularity List de la Channel 5 arată foarte clar că Prințul și Prințesa de Wales au fost votați drept cei mai populari doi membri ai familiei. Numai că detaliile din spatele acestui vot sunt de-a dreptul fascinante. Cei doi, căsătoriți în 2011, sunt despărțiți de un singur punct în acest sondaj masiv realizat pe mii de respondenți. Locul întâi rămâne strict nedezvăluit până la difuzarea emisiunii, care va avea loc sâmbătă la ora 21:00.

Realizatorii documentarului au explicat că au vrut să afle direct de la oameni „pe cine am pune cu mândrie pe un prosop de bucătărie, și pe cine am prefera să exilăm în Turn”.

Atât Catherine, cât și William sunt priviți de public drept „calzi și muncitori”. Până la urmă, atitudinea lor deschisă din ultimii ani chiar a rezonat cu femeile și bărbații de rând, reușind să mențină o imagine impecabilă în ciuda presiunilor uriașe.

Unde se claseaza Regele Charles in acest top

Surpriza uriașă vine abia când ne uităm la locurile următoare. Prințesa Regală ocupă confortabil locul al treilea. Sondajul a descoperit că Anne este văzută ca fiind „puternică, de încredere și muncitoare”. Femeia aceasta este pur și simplu extrem de admirată pentru atitudinea ei directă, onestitatea debordantă și angajamentul total față de datorie.

Dar stai puțin, cum vine asta pentru actualul monarh?

Așa cum aflăm dintr-un reportaj publicat recent de Independent, asta înseamnă că Regele Charles ajunge abia pe poziția a patra. Monarhul care a preluat tronul la moartea mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, în 2022, este considerat la rândul lui muncitor, de încredere și cu o gândire orientată spre viitor, potrivit programului televizat. La numărul cinci o găsim pe Zara Tindall, fiica lui Anne. Iar ducele și ducesa de Edinburgh urmează pe locurile șase și șapte în preferințele publicului. Regina ocupă locul opt în sondaj și este urmată îndeaproape de Prințesa Beatrice și sora ei, Prințesa Eugenie.

Prabusirea celor exilati de la palat

Să fim serioși, nicio listă regală nu e completă fără puțină dramă și controverse. Ducele și Ducesa de Sussex, mutați peste ocean, au ajuns abia pe locurile 11 și, respectiv, 12.

La coada clasamentului situația este de-a dreptul sumbră. Fosta soție a prințului Andrew, Sarah Ferguson (criticată aspru pentru legăturile cu finanțistul căzut în dizgrație) a ieșit pe locul 13.

Cifrele vorbesc de la sine.

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Duce de York, a fost clasat pe locul 14 și cel mai puțin popular. Rămas fără titlurile sale din decizia fermă a Regelui din cauza scandalului Jeffrey Epstein, el înregistrează constant rezultate extrem de slabe în sondaje, publicul taxând dur greșelile trecutului.

O institutie care pierde teren in fata modernitatii

Și totuși, dincolo de simpatia pentru anumiți membri luați individual, instituția în sine are probleme serioase de imagine. Sondajul vine într-un moment delicat, în care sprijinul general pentru monarhie a atins un minim record, conform unui studiu detaliat.

Deși mai mult de jumătate dintre oameni preferă încă păstrarea familiei regale în detrimentul unui șef de stat ales, proporția celor care cred că este important să se păstreze monarhia a scăzut masiv. Vorbim de o prăbușire spectaculoasă de la 86 la sută, când întrebarea a fost pusă pentru prima dată în 1983 pentru sondajul British Social Attitudes (BSA), la doar 51 la sută în 2024.

Acesta este cel mai scăzut nivel de sprijin înregistrat de când National Centre for Social Research (NatCen) a început să urmărească opinia publică, în urmă cu aproximativ 40 de ani.