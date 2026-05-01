Familia celebrei actrițe Goldie Hawn și a partenerului ei de cursă lungă, Kurt Russell, tocmai a devenit puțin mai mare. Fix la timp pentru a marca împlinirea vârstei de 80 de ani a lui Goldie, îndrăgitul cuplu de la Hollywood a luat decizia de a aduce un nou membru în casa lor. Este vorba despre un câine salvat, care a primit deja un nume absolut adorabil: Rocky Hawn Russell.

Un cadou cu totul special

Și cum altfel ar fi putut actrița să dea această veste, dacă nu în stilul ei inconfundabil și plin de viață? Într-o postare recentă pe Instagram, ea a folosit o fotografie dintr-o ședință foto în care stătea cu picioarele depărtate, deasupra unei mese de sufragerie. Chiar sub acea piesă extravagantă de mobilier stătea noul și adorabilul lor cățeluș.

„Kurt m-a surprins cu el pentru ziua mea de naștere în urmă cu câteva luni. Salvat tocmai din Coreea prin @lifeanimalrescue și furând deja lumina reflectoarelor (chiar și de sub masă) în timpul ședinței noastre foto pentru @people”, a scris actrița.

Dar ea nu a uitat să îl menționeze și pe celălalt blănos al familiei, care apare în aceeași fotografie. „Fratele mai mare Roy îl iubește”, a confirmat ea. „Cu toții o facem. Norocoșii de noi.”

O bucurie pură.

O lecție de iubire care trece granițele

Așa cum am aflat dintr-un material emoționant publicat recent de Hellomagazine, cei de la Life Animal Rescue au fost printre primii care au reacționat la vestea cea mare. Mesajul lor a fost unul plin de recunoștință pentru gestul celor doi actori.

„Suntem atât de încântați că Rocky are cea mai uimitoare familie plină de dragoste! Vă mulțumim că v-ați deschis casa și inimile pentru acest băiat dulce – suntem atât de recunoscători!”

Te-ai gândit vreodată la cât de mult îți poate schimba viața adopția unui suflet necuvântător? Iar această poveste ne atinge o coardă sensibilă, pentru că și la noi în România vedem zilnic tot mai multe femei care aleg să adopte câini din adăposturi, transformând compasiunea într-un stil de viață. Să fim serioase, nu e nimic mai frumos decât să oferi o a doua șansă unui animal abandonat, în loc să cauți o rasă scumpă.

Detaliul care a cucerit internetul

Numai că fanii atenți au observat imediat un detaliu absolut delicios legat de numele animalelor. Goldie și Kurt l-au salvat pe Roy pe când era doar un pui, în 2021, iar publicul este convins că numele lui este un omagiu adus filmului lor de succes, „Overboard”.

Hai să ne amintim puțin povestea. În comedia hit din 1987, personajul jucat de Goldie, Joanna, își pierde memoria. Tâmplarul Dean, interpretat de Kurt, încearcă să o spele pe creier pentru a o face să creadă că este soția lui, Annie, și mama celor patru fii ai săi. Când este interogată de „soțul” ei de pe ecran, Joanna ghicește că „fiul” ei se numește Roy. Mulți dintre admiratorii actriței s-au grăbit să comenteze că au avut un adevărat flashback cu „Overboard” când au auzit cum îl cheamă pe cățel.

Secretul unei familii fericite

Iar noile animale de companie vor fi, copleșite de dragoste din partea întregii lor familii extinse. Cei doi actori au crescut împreună patru copii. Goldie îi împarte pe Oliver și Kate Hudson cu fostul ei partener, Bill Hudson. Kurt are și el un fiu, Boston Russell (băiatul pe care Kurt îl are din relația cu Season Hubley). La rândul lor, cei doi actori împart un fiu împreună, pe Wyatt Russell.

Dincolo de rolul de părinți, Goldie și Kurt sunt bunicii mândri a nu mai puțin de opt nepoți. Într-un interviu publicat în revista HELLO!, actrița a dezvăluit ce poreclă dulce a primit din partea celor mici: „Nepoții mei mă strigă GoGo.”

Pe bune, câți dintre noi nu și-ar dori o asemenea energie și armonie acasă? Vorbind cu publicația Australian Women’s Weekly despre dinamica lor, actrița a pus punctul pe i.

„Un cămin bun este răspunsul la fericire. Mă uit la copiii și nepoții noștri și nu există nimic pe lume care m-ar putea face la fel de mândră cum sunt de ei toți. A fi bunică este uimitor, o ador. Aduce o bucurie incredibilă. Familia este atât de importantă”, a adăugat ea.