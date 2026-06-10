Ana de Armas a devenit recent ținta unui val masiv de body-shaming pe platforma X, după ce au apărut câteva fotografii cu ea relaxându-se la plajă într-un costum de baie negru decoltat. În loc să admire frumusețea naturală a actriței în vârstă de 38 de ani, internauții s-au legat agresiv de un abdomen descris ca fiind ușor mai rotunjit.

De ce ne priveste asta pe toate

Dacă o actriță de la Hollywood, care petrece ore întregi în sala de sport, este pusă la zid pentru că arată absolut normal, noi celelalte cum ar trebui să ne simțim? Aici este problema reală cu astfel de discuții online. Când standardele devin atât de absurde încât o mică balonare este taxată public, presiunea pe umerii oricărei femei crește nejustificat. Să fim serioase, cine nu are abdomenul puțin umflat după ce bea un pahar cu apă rece pe plajă?

Comentariile absurde din mediul online

Cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, fotografiile o surprind pe vedeta din „Ballerina” bucurându-se de apele puțin adânci, purtând un top cu un decolteu adânc și un slip cu talie joasă care îi lăsa la vedere șoldurile. Și de aici a început nebunia.

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Un utilizator a ținut să precizeze că actrița este „construită ca un frigider”, adăugând chiar și un gif cu un aparat electrocasnic pentru a-și sublinia răutatea gratuită. Iar lucrurile nu s-au oprit aici.

„femeile latine se transformă în dovleci pe la 35 de ani. RIP.” – Utilizator anonim, platforma X

Altcineva a adăugat o remarcă la fel de tăioasă: „Trebuie să meargă la sală. Arată ca unchiul meu, ”.

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Realitatea din spatele pozelor perfecte

Dar că lucrurile stau diferit dacă ne uităm la imaginea de ansamblu. Ana, care a împlinit 38 de ani la finalul lunii aprilie, a fost văzută constant ieșind de la antrenamente în ultimele luni. Din toamna anului trecut, după despărțirea raportată de Tom Cruise, actrița și-a tonifiat vizibil silueta.

Prin decembrie 2025 chiar a fost fotografiată în Los Angeles într-un echipament verde de fitness, afișând un abdomen perfect definit. Ea s-a alăturat astfel altor vedete precum Dakota Johnson și Margot Robbie care au afișat siluete mai subțiri. Ba chiar în luna mai, atrăgea toate privirile într-o rochie albă cambrată pe talie, purtată pe străzile din New York.

Din fericire, au existat și voci raționale care i-au luat apărarea în fața acestui val de critici.

„Arată atât de bine, e atât de micuță încât și o bere i-ar da acea balonare a abdomenului.” – Fan, platforma X

Până la urmă, toată această dezbatere ne arată cât de departe este internetul de o acceptare sănătoasă a corpurilor feminine. Ana nu a oferit încă o declarație oficială despre aceste comentarii, iar fanii așteaptă să vadă dacă va ignora complet răutățile sau dacă va alege să răspundă. Data viitoare când mergi la mare, amintește-ți doar povestea asta și poartă costumul ăla de baie exact așa cum vrei tu.