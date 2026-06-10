Situația din familia Jolie-Pitt devine tot mai clară, iar rănile par să nu se vindece prea curând. Zahara, în vârstă de 18 ani, a depus actele la Curtea Supremă din Los Angeles pentru a-și schimba legal numele din Zahara Marley Jolie-Pitt, excluzând complet numele de familie al tatălui ei.

Știm cu toatele cât de greu este un divorț, dar când la mijloc sunt copii, deciziile lor la maturitate dor cel mai tare. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, drama prin care trece actorul ne amintește că un conflict prelungit între părinți lasă urme adânci. Copiii cresc, analizează și, până la urma aleg tabere.

O ruptură care pare definitivă

Iar lucrurile stau destul de serios. Zahara este al patrulea copil din cei șase care renunță la numele tatălui, după Shiloh, Maddox și Vivienne. De altfel, ruptura era vizibilă de luni bune. La recenta ei absolvire, Brad a lipsit complet. După cum a relatat Theblast într-un material recent, sursele spun că Angelina a fost cea care a mers la eveniment alături de frații Zaharei.

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Și totuși, cum s-a ajuns aici?

Divorțul finalizat abia în 2024, după opt ani de lupte crâncene prin tribunale, a lăsat cicatrici. Totul a pornit de la faimosul incident din avionul privat din 2016. Deși actorul a negat acuzațiile de abuz, distanța dintre el și copii s-a mărit constant. Maddox a făcut și el pași legali pentru a fi numit oficial doar Maddox Chivan Jolie.

„El se simte cel mai rănit din tot ce s-a întâmplat cu Angie de faptul că copiii lui nu doresc o asociere publică cu numele său de familie.” – Sursă apropiată familiei

Relația specială cu mama ei

Legătura fetelor cu Angelina este mai puternică ca niciodată. Într-un discurs emoționant ținut recent la Spelman College, tânăra a vorbit deschis despre influența mamei sale. A povestit cum a crescut într-o casă plină de iubire și valori puternice.

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Zahara a dezvăluit că a învățat ce înseamnă compasiunea, bunătatea și empatia, lucruri pe care le poartă cu ea și acum. A recunoscut că muncă umanitară a mamei sale a inspirat-o să devină femeia puternică de astăzi.

E drept că e trist să vezi cum un părinte este alienat în momentele importante din viața copiilor. Dar fiecare familie are propriul mod de a supraviețui unei traume emoționale majore.

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O nouă perspectivă asupra vieții

Ce faci când viața de familie pe care o știai se destramă complet? Încerci să găsești liniștea în altă parte. Brad pare să fi învățat o lecție importantă. Relația lui cu designerul de bijuterii Ines de Ramon merge excelent, dar actorul nu se mai grăbește spre altar.

Pur și simplu, vrea stabilitate. După experiența epuizantă a divorțului, prioritățile lui s-au schimbat. Nu mai caută presiunea unui angajament pe hârtie, ci alege să se concentreze pe creștere personală și pe bucuria de a construi o viață confortabilă alături de partenera sa, care a devenit o prezență constantă inclusiv în planurile lui de călătorie.

Ușa spre o împăcare cu copiii rămâne deschisă din partea lui, deși timpul care trece face lucrurile tot mai dificile.