Banii din fundațiile patronate de prințul Harry ridică mari semne de întrebare după publicarea recentă a documentelor financiare. Rezervele inițiativei sale de turism sustenabil se topesc într-un ritm alarmant, în timp ce jocurile Invictus au tăiat drastic fondurile destinate direct veteranilor, fix într-o perioadă în care veniturile totale au crescut.

Știi momentul ăla când rezervi o vacanță pe Airbnb sau Booking și te gândești că susții un turism mai curat, bifând opțiunea eco? Fix genul acesta de coaliții globale sunt acum vizate. Când vine vorba de donații și cauze nobile, transparența ne afectează direct încrederea pe care o acordăm brandurilor mari cărora le dăm banii noștri.

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Misterul banilor din turismul sustenabil

La începutul anului 2024, Travalyst, fundația de suflet a ducelui de Sussex, părea să fie pe un drum excelent. Organizația adunase active nete record și promitea să revoluționeze modul în care călătorim, având în spate giganți din industria turismului.

Iar lucrurile s-au schimbat brusc. Așa cum arată o analiză detaliată publicată de Theblast, conturile depuse doar șase luni mai târziu au scos la iveală o scădere dramatică a rezervelor de la 320.006 lire sterline la doar 138.827 lire. Cum s-a ajuns aici? cheltuielile au explodat pur și simplu. Echipa a crescut de la patru angajați în 2022 la paisprezece, mult peste ce putea susține fluxul de numerar încasat real.

Cifrele vorbesc de la sine.

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Și asta nu e singura problemă financiară de pe biroul lui Harry. Jocurile Invictus, proiectul său de suflet pentru militarii răniți, au costat aproximativ 45,3 milioane de dolari pentru ediția din februarie 2025. Dar partea care doare cu adevărat este tăierea granturilor directe pentru organizațiile de veterani cu 63 de procente, scăzând de la 534.973 lire la 200.328 lire, deși veniturile totale ale fundației au crescut cu 41%. e greu de justificat o asemenea mutare în fața publicului.

Tensiuni maxime în familie înainte de vizita în UK

Dincolo de cifre se află mereu dinamica de familie, ceva ce multe dintre noi înțelegem perfect când vine vorba de stabilirea limitelor față de socri. Harry este așteptat în Marea Britanie în această vară pentru a strânge fonduri, dar soția lui pare să fi tras o linie clară de demarcație.

„Regele ar trebui să îi invite pe Harry și Meghan în această vară. Dacă vor merge rămâne de văzut, dar ar trebui să îi invite și probabil o va face.” – Afua Hagan, comentator regal

Numai că planurile de acasă nu se potrivesc cu cele de la palat. Sursele arată că ducesa de Sussex refuză categoric să mai participe la tradiționala reuniune de la castelul Balmoral.

„Cearta dintre Meghan și Harry a fost una uriașă, iar ea se ține tare pe poziții. I-a spus lui Harry să meargă în Marea Britanie fără ea, deoarece nu există nicio șansă să i se alăture. Nu vrea să se supună pe ea însăși, sau pe copii, la această dramă.” – Sursă anonimă

Prințul are în față o vară extrem de complicată, prins între presiunea de a-și salva inițiativele caritabile și tensiunile familiale evidente. Următoarea sa vizită la Londra din luna iulie va testa apele. Până atunci, rămâne neclar dacă marii sponsori vor continua să pompeze bani într-o structură corporativă care evită transparența totală.