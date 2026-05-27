Știi momentele acelea când asculți o piesă veche și te gândești doar la artistul de pe scenă? Ei bine, în spatele fiecărui star uriaș stă o armată de oameni nevăzuți care fac lucrurile să se întâmple. Iar astăzi, echipa care gestionează moștenirea de miliarde a lui Michael Jackson a suferit o pierdere grea. John McClain, unul dintre oamenii cheie responsabili de reconstruirea averii regretatului cântăreț, s-a stins din viață la 71 de ani în Malibu.

De ce ne interesează pe noi asta? Pentru că tot ce am consumat în ultimii 15 ani legat de Regele Pop, de la documentare până la viitorul film biografic care va rula în cinematografe, a trecut prin mâinile lui. Când Michael a murit brusc, a lăsat în urmă o situație financiară dezastruoasă. McClain a fost cel care a transformat acel haos într-un succes de 2,5 miliarde de dolari, asigurând practic viitorul copiilor artistului. Sincer, o lecție de management pentru oricine crede că o situație nu mai poate fi salvată.

Cum salvezi o avere pierdută

Să dăm timpul puțin înapoi. La momentul decesului lui Michael, pe 25 iunie 2009, situația era absolut critică. Artistul avea datorii de aproximativ 500 de milioane de dolari către 65 de creditori. O greutate care ar fi strivit complet orice altă familie. Dar McClain, numit co-executor alături de avocatul John Branca, a preluat imediat frâiele.

Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, cei doi au supervizat proiecte majore precum documentarul de succes „This Is It”, producția cu tematică Michael Jackson de la Cirque du Soleil și viitorul film biografic „Michael”. Și nu s-au oprit aici. McClain a produs personal mai multe proiecte de-a lungul anilor, inclusiv „Michael Jackson’s Halloween” în 2017 și documentarul „Bad 25” în 2012.

Munca lor nu a trecut neobservată. Chiar la începutul acestei luni, un judecător a lăudat efortul depus de cei doi în ultimii 17 ani, în contextul unor dispute legale recente cu fiica artistului, Paris Jackson.

„Au creat o bogăție generațională reală și substanțială pentru beneficiarii averii.” – Judecător, conform avocaților averii

Un vizionar în spatele scenei

Dar McClain nu a apărut de nicăieri în 2009. Omul era deja o legendă în industria muzicală. Rădăcinile lui au început devreme, cu un tată care deținea un club de noapte și o mamă pianistă. A început lecțiile de pian la doar trei ani, iar în adolescență, inspirat de Jimi Hendrix, s-a apucat de chitară. Înainte să mute munții din birourile de management, a cântat ca chitarist de studio pentru artiști uriași precum Lionel Richie și Diana Ross.

Cifrele vorbesc de la sine.

În anii ’80 și ’90, a ajutat la modelarea unor cariere majore. A lucrat îndeaproape cu sora lui Michael, Janet Jackson, la A&M Records, unde a jucat un rol major în albumele de succes „Control” și „Rhythm Nation”. Mai târziu, implicarea sa la Interscope Records a ajutat la lansarea albumului de referință al lui Dr. Dre, „The Chronic”.

„John McClain a fost important pentru inspirația, direcția și spiritul Interscope. Este unul dintre marii oameni de muzică din această afacere. Îl iubesc pe acest tip și am învățat multe de la el.” – Jimmy Iovine, executiv muzical

Iar abordarea lui era surprinzător de simplă și emoțională, nu doar matematică.

„Nu sunt genul de tip care are nevoie să facă un sondaj pentru a-și da seama dacă o melodie este bună sau nu. Sunt muzician. Vreau să creez muzică care să-ți facă părul de pe antebrațe să se ridice.” – John McClain, producător

Ce urmează acum pentru imperiul Jackson? Proiectele deja începute vor continua, iar viitorul film biografic promite să readucă febra muzicii sale peste tot. Rămâne însă de văzut cine va prelua scaunul lăsat gol de McClain și dacă va avea același instinct rar de a proteja o moștenire culturală atât de complexă.