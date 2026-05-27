Știi momentul ăla când simți că trebuie să justifici în fața altora alegerile din familia ta? Paris Jackson tocmai a pus piciorul în prag. La 28 de ani, fiica legendarului Michael Jackson a decis să nu mai asculte absolut deloc ce spune publicul despre legătura ei cu tatăl său și să se concentreze doar pe propriul ei adevăr.

Presiunea de a demonstra iubirea pe internet

Dincolo de strălucirea de la Hollywood, povestea ei lovește o coardă sensibilă pentru oricare dintre noi. Până la urmă, de câte ori nu ai simțit presiunea de a scrie un mesaj siropos pe rețelele sociale de ziua cuiva, doar ca să nu pară că ai uitat? Asta a trăit și Paris, dar la o scară de-a dreptul sufocantă.

Michael s-a stins din viață în 2009, pe când ea avea doar 11 ani. De atunci, fiecare mișcare i-a fost analizată la sânge. Multă vreme, tânăra a publicat mesaje lungi și emoționante la fiecare aniversare sau sărbătoare, simțind că datorează asta lumii întregi.

Iar lucrurile s-au schimbat radical abia recent. Într-o discuție sinceră purtată în cadrul podcastului „Trying Not to Die” găzduit de Jack Osbourne, ea a explicat de ce a renunțat la aceste postări. „Există un anumit element în care am simțit că trebuie să împărtășesc totul”, a mărturisit ea cu o franchețe surprinzătoare.

„Și asta s-a schimbat drastic în ultimii ani, pentru că nu prea simt că vreuna dintre noi datorează cuiva ceva.” – Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson

Pur și simplu a refuzat să mai fie performativă. Așa cum a povestit chiar ea, nu vrea să își exprime iubirea copiind oameni care nici măcar nu l-au cunoscut cu adevărat. Pentru ea, el a fost cel mai bun prieten. „Acum învăț că pot avea propria mea relație personală și am voie să fiu privată în privința asta și acum sunt gen, relația mea este cea mai frumoasă relație vreodată”, a adăugat tânăra, subliniind că găsește multă libertate în această intimitate.

Etica muncii și moștenirea controversată

Și totuși, gurile rele nu au tăcut niciodată. Mulți au acuzat-o că a crescut ca un copil răsfățat, rupt de realitate. Numai că viața din spatele ușilor închise a fost diferită. Într-un material amplu publicat recent de Theblast, Paris a demontat rapid acest mit, explicând că tatăl ei a pus un accent uriaș pe etica muncii.

„A existat mult din educația mea care a fost în stilul linguriței de argint, dar a existat atât de mult din ea care a trebuit să fie câștigat. […] Pentru că sunt ca un rechin. Dacă mă opresc din mișcare, voi muri. Mă face fericită să mă mișc și să muncesc și să fiu productivă.” – Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson

O altă discuție sensibilă a fost mereu legată de originile ei biologice. Într-o discuție mai veche cu Rolling Stone, Paris a clarificat că se consideră de culoare. Tatăl ei o privea în ochi și îi spunea clar: „Ești neagră. Fii mândră de rădăcinile tale”. Tânăra îl crede orbește pentru că, din câte știe ea, starul pop nu a mințit-o niciodată.

De ce refuză noul film de la Hollywood

Dar poate cea mai dură delimitare a ei este legată de noul film biografic „Michael”. Deși pelicula a generat încasări globale de aproape 800 de milioane de dolari, Paris nu se lasă deloc impresionată de cifrele de la box office.

Ea a criticat aspru scenariul încă din 2025, spunând că hrănește o fantezie a fanilor și că industria vinde o poveste zaharisită, în care narațiunea este strict controlată. La finalul zilei, a spus ea, nu îi place necinstea și refuză să accepte inexactitățile și minciunile flagrante vândute pe post de realitate.

Decizia ei de a se distanța complet de mașinăria de făcut bani a Hollywood-ului rămâne fermă. Dacă producătorii vor mai încerca vreodată să o implice în viitoarele proiecte comerciale despre tatăl ei, deși șansele par nule în acest moment.