Fiii lui Michael Jackson, Bigi și Prince, au adus un omagiu emoționant tatălui lor pe covorul roșu. Cei doi au apărut la premiera din Berlin a filmului biografic „Michael” purtând un detaliu vestimentar plin de simbolism, într-un moment în care sora lor, Paris, se distanțează complet de producție.

Omagiu pentru Regele Pop

Bigi, în vârstă de 24 de ani, și Prince, de 29 de ani, au purtat amândoi costume negre, cu o singură linie de nasturi. Bigi a ales o cămașă albă și un sacou cu un detaliu auriu, amintind de una dintre ținutele de scenă iconice ale lui Michael. În schimb, Prince a asortat costumul cu o cămașă vișinie.

Dar, stai puțin, piesa de rezistență a fost alta.

Ambii frați au adăugat o banderolă roșie pe braț, un gest pe care Michael îl făcea adesea ca un „semn simbolic, tăcut, al sprijinului său pentru copiii defavorizați”. Banderola lor avea și o ilustrație cu picioarele tatălui lor, surprinse într-una dintre mișcările sale legendare.

La premieră au fost prezenți și alți membri ai familiei Jackson, inclusiv Jaafar Jackson, cel care îl interpretează pe Michael în film, dar și Jackie și Jermaine Jackson, frații Regelui Pop și membri ai trupei Jackson 5.

Filmul „Michael”, între geniu și controverse

Filmul (produs de Lionsgate) este programat pentru lansare în aprilie 2026 și îi are în distribuție pe Miles Teller, Nia Long și Kat Graham. Producția promite să ofere o perspectivă nemaiîntâlnită asupra artistului.

„Filmul prezintă triumfurile și tragediile sale la o scară epică, cinematografică – de la latura sa umană și luptele personale, la geniul său creativ incontestabil, exemplificat prin cele mai iconice spectacole ale sale”, se arată în sinopsisul oficial. Mai mult, publicul va avea parte de o experiență unică: „Ca niciodată până acum, publicul va experimenta o privire din interior asupra unuia dintre cei mai influenți și deschizători de drumuri artiști pe care i-a cunoscut lumea vreodată.”

Paris Jackson dinamitează premiera

Numai că, în timp ce frații onorau memoria tatălui lor, sora lor mai mare, Paris, nu a fost prezentă. Absența ei vine să confirme declarațiile făcute în septembrie 2025, când a respins vehement ideea că ar susține filmul. De ce atâta supărare, vă întrebați?

Totul a pornit după ce Colman Domingo, actorul care îl joacă pe patriarhul Joe Jackson, a afirmat că Paris și Prince și-ar fi dat acordul pentru film. Reacția ei a fost imediată: „Nu le spuneți oamenilor că am fost de «ajutor» pe platoul unui film în care am avut zero la sută implicare, lol, e atât de ciudat.”

„Nu sunt maimuțele mele, nu e circul meu”

Paris a explicat că implicarea ei a fost minimă și s-a încheiat rapid.

„Am citit una dintre primele versiuni ale scenariului și mi-am dat notele despre ce era necinstit/nu mi-a picat bine, iar când nu au rezolvat problema, mi-am văzut de viața mea. Nu sunt maimuțele mele, nu e circul meu. Dumnezeu să binecuvânteze și spor la treabă”, a scris ea.

Ea a continuat, explicând de ce a păstrat tăcerea până în acel moment: „Un motiv important pentru care nu am spus nimic până acum este că știu că mulți dintre voi veți fi fericiți cu el. O mare parte a filmului se adresează unei secțiuni foarte specifice a fanilor tatălui meu care încă trăiește în fantezie, și ei vor fi fericiți cu el.”

Verdictul ei final a fost însă necruțător, acuzând că filmul a fost „îndulcit” și că nu vrea să aibă nicio legătură cu el. „Narațiunea este controlată, și există multă inexactitate, și există multe minciuni sfruntate. Până la urmă, asta nu prea merge la mine. Mergeți să vă bucurați. Faceți ce vreți. Lăsați-mă pe mine în afara ei.”