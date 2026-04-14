Bigi și Prince Jackson, fiii regretatului Rege al Muzicii Pop, au avut o apariție rară împreună la premiera mondială a filmului biografic „Michael”. Evenimentul a avut loc pe 10 aprilie la Berlin, unde cei doi frați i-au adus un omagiu tatălui lor prin detalii vestimentare pline de simbolism.

Un omagiu adus Regelui Pop

Prezenți la eveniment alături de vărul lor, Jaafar Jackson, cei doi frați au surprins prin eleganță. Dar detaliul care a atras atenția tuturor a fost altul. Într-un gest emoționant, Bigi și Prince au purtat banderole inspirate direct din stilul iconic al tatălui lor. Numai că, spre deosebire de cele purtate de artist pentru a susține copiii nevoiași, accesoriile fiilor săi au fost personalizate cu o imagine simbolică a uneia dintre celebrele mișcări de dans ale lui Jackson. V-ați fi gândit la un asemenea detaliu?

Bigi Jackson, o prezență discretă

Apariția lui Bigi „Blanket” Jackson, fiul cel mic al legendei, a fost cu atât mai specială cu cât acesta a preferat, de-a lungul anilor, să stea departe de agitația mediatică. E drept că nu îl vedem prea des. Ultima sa apariție publică (înainte de premiera de la Berlin) a avut loc în martie 2024, la Londra. Atunci a fost prezent la avanpremiera spectacolului „MJ: The Musical”, alături de fratele său, Prince, și de sora lor, Paris Jackson.

Provocarea unui rol legendar

Energia familiei a fost completată de Jaafar Jackson, vărul celor doi, care are și rolul principal în film. Și nu e un rol ușor, să fim serioși. Jaafar a dezvăluit complexitatea acestei provocări, mărturisind: „Nu am visat niciodată să devin actor sau să-l interpretez pe el, dar am simțit că este o chemare. A trebuit să demonstrez că pot deveni Michael”.

Lansarea filmului și marea absentă

De data aceasta, sora lor, Paris Jackson, a lipsit de la eveniment. Filmul, produs de Lionsgate, este una dintre cele mai așteptate producții ale anului și promite o incursiune profundă în viața personală și cariera artistului, marcând momentele care l-au transformat într-un simbol global.

Fanii nu mai au mult de așteptat.

Pelicula „Michael” va ajunge pe marile ecrane pe 24 aprilie.