Lumea filmului este în doliu. Actrița franceză Nathalie Baye, o figură emblematică a cinematografiei europene, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Marea artistă, a cărei carieră s-a întins pe parcursul a cinci decenii și aproximativ 80 de filme, a murit vineri seară în locuința sa din Paris, pierzând lupta cu demența cu corpi Lewy.

De la dans la gloria premiilor César

Născută în 1948 în Normandia, într-o familie de pictori, Nathalie Baye a avut un parcurs atipic. E drept că drumul ei nu a fost deloc lin. Din cauza dificultăților provocate de dislexie, a părăsit școala la doar 14 ani și s-a mutat la Monaco pentru a studia dansul. Numai că destinul avea alte planuri pentru ea, îndreptând-o spre platourile de filmare.

Ascensiunea a fost fulminantă în anii ’70. A devenit rapid muza unor regizori de geniu precum François Truffaut, Maurice Pialat sau Claude Sautet. Talentul său a fost recunoscut imediat, Baye devenind o prezență constantă la gala Premiilor César, unde a reușit să câștige patru trofee (o performanță rară în istoria premiilor), dintre care trei consecutiv între 1981 și 1983. Rolurile din „Every Man for Himself” al lui Jean-Luc Godard sau cel de lucrătoare sexuală din thrillerul „La Balance” au rămas puncte de referință în cariera sa.

Recomandari Actrița Nathalie Baye a murit la 77 de ani după o carieră cu 4 premii César

O carieră fără frontiere

Deși a fost un pilon al cinematografiei franceze, Nathalie Baye a reușit să cucerească și publicul internațional. Ați fi recunoscut-o, de exemplu, în rolul mamei personajului jucat de Leonardo DiCaprio în „Catch Me If You Can”, film regizat de Steven Spielberg? Asta arată versatilitatea ei.

Iar succesul peste hotare nu s-a oprit aici. Mai recent, fanii serialelor britanice au putut-o admira în rolul unei aristocrate franceze în „A New Era”, continuarea celebrului „Downton Abbey”. Dincolo de Hollywood, a colaborat și cu regizorul canadian Xavier Dolan în producții apreciate precum „Laurence Anyways” sau „It’s Only the End of the World”. Pentru interpretarea din „Une liaison pornographique”, a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția în 1999.

Viața personală și o moștenire artistică

Dincolo de luminile reflectoarelor, viața personală a lui Nathalie Baye a fost marcată de relația intensă cu Johnny Hallyday, supranumit „Elvis al Franței”. Cei doi au format un cuplu timp de cinci ani, iar din uniunea lor s-a născut Laura Smet, care a ales să calce pe urmele mamei sale, devenind la rândul ei actriță.

Recomandari Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre Felix Baumgartner și cele 5 limbi vorbite

O moștenire dusă mai departe.

Până la urmă, cele două au oferit publicului un moment memorabil jucând versiuni fictive ale lor în celebrul serial „Call My Agent!”, demonstrând un umor și o autoironie debordante. Anunțul decesului său, făcut sâmbătă de familie, marchează sfârșitul unei ere pentru cultura franceză.