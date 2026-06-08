Aubrey Plaza a radiat pur și simplu duminică seară, la cea de-a 79-a ediție a Premiilor Tony. Actrița în vârstă de 41 de ani și partenerul ei, Christopher Abbott (40 de ani), au bifat prima lor apariție oficială pe covorul roșu în New York, afișând cu mândrie burtica de gravidă a vedetei.

Te-ai gândit vreodată cum viața îți poate oferi un nou început exact când crezi că ai trecut prin ce e mai greu? Dincolo de sclipirea de la Hollywood, apariția lor ne amintește că bucuria își face mereu loc înapoi în viața noastră, chiar și după episoade marcate de durere profundă. Iar pentru noi, femeile care știu că viața la 40 de ani poate aduce cele mai frumoase surprize, imaginea celor doi părinți în devenire este o adevărată inspirație.

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O lecție de stil și o dragoste discretă

Să recunoaștem, Aubrey a făcut ca sarcina să pară cel mai firesc și elegant lucru din lume. A purtat o rochie neagră lungă semnată Chanel, cu bretele subțiri și dungi albe în cascadă, din cap până în picioare. Fără diamante opulente, doar bijuterii minimaliste și o manichiură într-o nuanță stinsă de vișiniu. e o lecție de stil pe care o putem aplica și noi atunci când vrem o eleganță fără efort. Christopher a fost perfect asortat, purtând un smoking din catifea neagră cu pantaloni ușor scurtați pentru a lăsa la vedere cizmele negre, o cravată subțire și o batistă albă de buzunar.

Actrița din „Parks and Recreation” a venit să își susțină partenerul, nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea lui Biff, fiul lui Willy Loman, în piesa „Death Of A Salesman” a lui Arthur Miller. Dar relația lor a fost ținută departe de ochii curioșilor destul de mult timp. Cei doi au lucrat împreună la filmul „Black Bear” în 2020, înainte de a împărți scena în piesa off-Broadway „Danny and the Deep Blue Sea” între 2023 și 2024.

Așa cum se arată într-un material publicat recent de Hellomagazine, vestea extraordinară a sarcinii vine la mai bine de un an de la moartea fostului soț al lui Aubrey, regizorul Jeff Baena. Acesta s-a stins din viață la doar 47 de ani, pe 3 ianuarie 2025, la un an după despărțirea lor din 2024. La momentul respectiv, actrița a transmis un mesaj tulburător alături de familia regizorului.

„Aceasta este o tragedie de neimaginat. Suntem profund recunoscători tuturor celor care ne-au oferit sprijin. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în această perioadă.” – Aubrey Plaza, declarație comună cu familia

Cifrele și anii pălesc în fața modului în care alegem să mergem mai departe.

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Detaliul pe care fanii l-au observat imediat

Vindecarea a venit treptat pentru actriță, care și-a regăsit zâmbetul alături de Christopher. Vorbind deschis despre doliul prin care a trecut în cadrul podcastului Good Hang, Aubrey a mărturisit recent că este „foarte recunoscătoare să mă mișc prin lume”.

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Și pentru că fanii sunt mereu atenți la detalii, o întâmplare recentă a stârnit un val de speculații (cum se întâmplă de obicei pe internet). Cu doar câteva zile înainte de Premiile Tony, la premiera noului ei film „The Accompanist” de la Festivalul Tribeca, Aubrey s-a revăzut pe covorul roșu cu colega ei de breaslă, Susan Sarandon. Într-un moment de afecțiune filmat de presă, în care Susan îi acoperea protector burtica de fotografi, unii fani care au analizat clipul susțin că Aubrey ar fi răspuns la o întrebare despre sexul bebelușului.

„Este fată.” – Aubrey Plaza, surprinsă pe covorul roșu

Clar detaliul rămâne neconfirmat oficial de cei doi actori, care preferă să își protejeze viața privată. Bebelușul urmează să vină pe lume în această toamnă, iar până atunci singura certitudine este că amândoi se bucură din plin de această nouă etapă a vieții lor.