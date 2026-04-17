Actrița Aubrey Plaza, în vârstă de 41 de ani, a confirmat că este însărcinată pentru prima dată. Vestea vine la un an de la moartea tragică a soțului ei, regizorul Jeff Baena, și în contextul noii sale relații cu actorul Christopher Abbott, alături de care își va întemeia o familie.

O veste confirmată

Bebeluşul urmează să vină pe lume în această toamnă. Actrița a confirmat sarcina zilele trecute, într-un mod cât se poate de direct. „Este un bebeluș în interiorul meu”, a afirmat ea, citată de People.

Discreție la Săptămâna Modei de la Paris

Iar vestea a luat prin surprindere pe mulți. Luna trecută, actrița a reușit să își țină burtica ascunsă în timp ce stătea în primul rând la evenimentele de la Paris. Și, pe bune, a reușit să păcălească pe toată lumea. La prezentarea Loewe, de exemplu, vedeta a purtat o jachetă de piele supradimensionată, asortată cu un pulover roșu și botine. A optat pentru o ținută la fel de lejeră și la prezentarea Lacoste, unde a apărut într-un tricou polo portocaliu și o fustă mini.

Recomandari FOTO Stilul lui Jennifer Aniston, actrita care n-a gresit niciodata in materie de moda

Un vis împlinit

Dar ce înseamnă, până la urmă, această nouă etapă pentru ea? Aubrey Plaza a vorbit deschis despre entuziasmul de a deveni mamă, un lucru pe care și l-a dorit dintotdeauna. „Sunt. Da. Întotdeauna mi-am dorit, întotdeauna mi-am dorit, întotdeauna mi-am dorit să văd despre ce este vorba, știi?”, a spus Plaza.

„Pare atât de interesant, toată treaba asta”.

Cât despre locul unde intenționează să-și crească copilul, actrița a remarcat că o decizie nu a fost luată, dar are o direcție clară. „Nu ne-am gândit la asta, dar cu siguranță pe Coasta de Est”, a precizat ea.

Recomandari Flavia Mihășan tranșantă despre plecarea de la Neatza Nu îmi e dor de emisiune

O nouă viață alături de Chris Abbott

Numai că povestea nu se oprește aici. Tatăl copilului este actorul Chris Abbott, partenerul cu care Aubrey Plaza și-a refăcut viața după sinuciderea soțului ei, scenaristul și regizorul Jeff Baena, petrecută anul trecut.

Cei doi nu sunt străini unul de celălalt pe plan profesional, ba chiar au o chimie dovedită pe scenă și pe ecran. Au colaborat anterior la reluarea off-Broadway a piesei „Danny and the Deep Blue Sea”, dar și la filmul din 2020 „Black Bear” (o producție apreciată de critici).