Aubrey Plaza a oferit o lecție de stil și eleganță discretă la apariția sa de marți seară la „Late Night With Seth Meyers” din New York. Actrița, care așteaptă primul copil alături de actorul Christopher Abbott, a ales o variantă de maternitate a clasicei „little black dress”, demonstrând din nou că sarcina și moda pot face casă bună.

O tinuta clasica, reinterpretata

Rochia mini purtată de Plaza a fost o creație Camilla and Marc. Realizată dintr-un material tip teacă, piesa vestimentară se remarca printr-un decolteu adânc și o talie Empire, poziționată strategic chiar sub bust. Iar designul fără mâneci a completat perfect look-ul.

Detalii care fac diferenta

Pentru a completa ținuta, actrița a optat pentru o pereche de ciorapi negri transparenți. Dar cum rămâne cu pantofii? A ales o pereche de pantofi stiletto negri, simpli și eleganți, de la Betsey Johnson, care au adăugat o notă de rafinament întregului ansamblu. La capitolul bijuterii, Plaza a adus o pată de culoare cu tonuri calde. A purtat cercei statement din aur, un lanț subțire la gât și câteva inele delicate.

Echipa din spatele look-ului

Un astfel de look nu este niciodată întâmplător, e drept că în spate se află o întreagă echipă. Hairstilistul Rheanne White s-a ocupat de coafură, aranjându-i părul într-o coadă de cal joasă, cu cărare pe mijloc și câteva șuvițe rebele care îi încadrau fața. Machiajul a fost realizat de Fulvia Farolfi, care a pus accent pe sprâncene îndrăznețe, ochi conturați și buze cu un finish lucios. Pattie Yankee s-a asigurat că manichiura este una rafinată, potrivită pentru o apariție TV. Întreaga ținută a fost curatoriată de stilista Jessica Paster, cunoscută pentru colaborările sale cu vedete de prim rang, printre care și Emily Blunt (starul din „The Devil Wears Prada 2”).

Stilul de maternitate in 2025

Apariția lui Plaza se înscrie într-un trend tot mai vizibil în 2025.

Tot mai multe vedete de la Hollywood redefinesc stilul de maternitate.

Nu de puține ori, hainele sunt folosite pentru a accentua și a celebra corpul în timpul sarcinii. Printre numele care au împins limitele modei de maternitate anul acesta se numără Sofia Richie Grainge, Rihanna și Zawe Ashton. Iar case de modă precum Schiaparelli, Marc Jacobs sau Emilia Wickstead au creat unele dintre cele mai memorabile look-uri de acest gen.

Motivul vizitei la Seth Meyers

Până la urmă, care a fost motivul prezenței sale în emisiune? Aubrey Plaza își promovează noul serial de animație de pe Amazon Prime, intitulat „Kevin”. Producția urmărește povestea unei pisici de casă care decide că nu mai vrea să locuiască cu oamenii. Primul sezon al serialului este deja disponibil pentru streaming pe platforma Prime Video.