Ai simțit vreodată teama aia viscerală când copilul tău adolescent vine acasă cu un prieten nou care pur și simplu nu îți inspiră încredere? Noul thriller psihologic în șase episoade The Heights, cu actrița Anna Friel în rolul principal, aduce exact această poveste pe ecrane.

Dincolo de suspansul clasic, povestea ne atinge o coardă sensibilă nouă, mamelor. Explorează dragostea maternă dusă la extrem și felul în care durerea profundă poate șterge complet liniile dintre dreptate și răzbunare.

O poveste despre influențe toxice

Bazat pe romanul de succes semnat de Louise Candlish, serialul promite să fie o adaptare plină de tensiune. Producția este asigurată de Clapperboard, aceeași companie care stă în spatele unor titluri cunoscute precum The Ex-Wife și The Teacher.

Recomandări Rhode lansează o nouă colecție de vară. Produse esențiale pentru tenul bronzat și luminos.

Iar lucrurile devin și mai intense pe măsură ce intrăm în firul narativ. Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, acțiunea o urmărește pe Ellen, o mamă devotată din Londra, a cărei viață perfect normală se destramă bucată cu bucată.

Totul începe când fiul ei, Lucas, îl aduce acasă pe Kieran.

Acest nou prieten, interpretat de Conrad Khan, este nepoliticos, nesăbuit și extrem de manipulator. cine nu s-ar panica văzându-și copilul atras într-o asemenea dinamică toxică? Pe măsură ce Lucas cade tot mai mult sub influența lui Kieran, Ellen devine disperată să îl protejeze, dar o tragedie devastatoare schimbă totul, lăsând-o consumată de furie și de o obsesie crescândă pentru adevăr.

„Sunt cu adevărat încântată să mă scufund în această lume, să lucrez cu genialul nostru regizor Dominic și cu echipa minunată. Avem o echipă creativă atât de puternică și sper să facem ceva emoționant și distractiv.” – Anna Friel, actriță

Distribuție și planuri de lansare

Și pentru că un thriller bun are nevoie de o echipă solidă, distribuția este una destul de generoasă. Pe lângă Anna Friel, îl avem pe Kit Redding în rolul fiului ei, Lucas, și pe Diarmuid Noyes în rolul fostului soț, Vic. Îi vom mai vedea pe Stephen Tompkinson în rolul lui Ratcliffe și pe Mark Stobbart ca Justin. Din echipă mai fac parte Charis Agbonlahor, Natasha Raphael, Yasmine Odofin și Jolly Abraham ca DI Wilson.

Recomandări Surpriza emotionanta a Andreei Esca. Cum aratau Alexia și Aris când erau mici

Dar când vom putea vedea efectiv cum se dezleagă aceste secrete de familie? Filmările sunt în plină desfășurare în acest moment, iar premiera pe canalul 5 este așteptată spre finalul anului 2026. Până atunci, putem doar să ne întrebăm cât de departe am merge noi înșine pentru a ne proteja copiii.