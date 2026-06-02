Andreea Esca a deschis cutia cu amintiri și a publicat pe Instagram o serie de înregistrări video rare din arhiva personală. Protagoniștii sunt chiar copiii ei, Alexia și Aris Eram, surprinși în anii copilăriei, în ipostaze pe care fanii nu le-au mai văzut până acum.

Te-ai uitat vreodată prin telefon la clipurile vechi cu copiii tăi și te-ai trezit zâmbind singură? Exact asta pare să fi făcut și celebra prezentatoare. Dincolo de imaginea impecabilă de la pupitrul știrilor, vedem o mamă care se bucură de o veritabilă „capsulă a timpului”. E o reamintire simpatică a faptului că, indiferent de statut sau meserie, toate trecem prin aceleași emoții uriașe când ne vedem copiii crescând și ne uităm la pozele vechi.

Videoclipuri haioase și hitul Dragostea din tei

Secvențele au fost urcate pe rând la secțiunea de story. Într-un material publicat de Click, aflăm că imaginile îi surprind pe cei doi frați în ipostaze extrem de haioase, în timpul unor momente de joacă specifice vârstei. Într-unul dintre clipuri, micul Aris apare dansând pe ritmul unei piese cunoscute.

Recomandări Surpriză emoționantă la Antena 1. Vedeta care a anunțat că va deveni mamă deși medicii nu îi mai dădeau șanse

Iar momentul de rezistență o are în centru pe Alexia. Aceasta apare cântând și dansând cu foc pe melodia „Dragostea din tei” a trupei O-Zone, un hit absolut al acelor vremuri. Prezentatoarea a reacționat la aceste filmulețe cu un ton vizibil amuzat. Nu este o surpriză totală pentru urmăritorii ei fideli. În ultimii ani, pe contul ei de Instagram, amestecul de conținut actual cu imagini din arhivă a devenit o constantă.

Copiii au crescut enorm de atunci.

De la joaca în sufragerie la televiziune

Astăzi, lucrurile stau cu totul altfel. Alexia Eram este recunoscută ca influencer și creatoare de conținut în mediul digital, având o activitate susținută în social media. Aris, își construiește propriul drum în lumina reflectoarelor. După ce și-a continuat parcursul educațional în străinătate, tocmai la Barcelona, tânărul a bifat apariții televizate cu un impact major.

Recomandări Surpriza uriasa la nunta lui Dorian Popa. Cum a aratat rochia Andreei

Dar vizibilitatea cea mai mare a venit în urma emisiunilor de tip reality show. A participat alături de sora lui la America Express, experiență care i-a adus o expunere mediatică semnificativă. Ulterior, a intrat și în formatul solicitant de la Survivor România, unde a rezistat până în a doua parte a sezonului.

Și uite așa, ne dăm seama cât de prețioase sunt aceste mici înregistrări făcute în grabă prin casă. Dacă Alexia sau Aris vor reacționa la postările mamei lor în zilele următoare. Poate diseară îți faci și tu timp să derulezi galeria foto până la primii ani ai copiilor tăi, sigur vei găsi o comoară ascunsă acolo.