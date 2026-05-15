Bianca Nuțu, astrologul îndrăgit de la emisiunea Neatza de la Antena 1, a luat pe toată lumea prin surprindere cu un anunț extrem de personal. Vedeta este însărcinată cu un băiețel, o veste care vine ca un adevărat miracol după o perioadă în care acceptase ideea că nu va putea avea copii niciodată.

Te-ai întrebat vreodată cum este să renunți la o dorință profundă, doar pentru ca viața să îți răstoarne complet toate așteptările? Miza acestei povești nu este doar despre venirea pe lume a unui copil, ci despre presiunea pe care noi, femeile, o simțim adesea în legătură cu maternitatea. Bianca a demonstrat că împlinirea personală nu trebuie definită exclusiv prin rolul de mamă, o lecție prețioasă de acceptare de sine care ne inspiră pe toate.

O nouă șansă la viață

Contextul acestei bucurii este unul profund marcat de încercări. În anul 2023, vedeta a suferit un accident grav, un moment de cotitură care i-a schimbat perspectiva asupra existenței. Exact în acea perioadă vulnerabilă l-a întâlnit pe actualul ei partener, Ovidiu, alături de care a început un nou capitol, îmbrățișându-l cu dragoste și pe Horia, fiul acestuia dintr-o relație anterioară.

Iar lucrurile s-au așezat treptat, într-un mod pe care nici ea nu îl anticipa. Într-un mesaj emoționant publicat recent în mediul online, așa cum a relatat Click în cursul zilei, astrologul a vorbit deschis despre această transformare.

„Atunci când mi-am anunțat familia că eu și Ovidiu suntem împreună, le-am spus că mai mult ca sigur, după accidentul din 2023, Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață pentru că trebuia să îl întâlnesc pe el. Pe el, dar și pe Horia, băiețelul lui.” – Bianca Nuțu, astrolog

Miracolul dincolo de diagnostice

Dar surpriza cea mare abia urma să apară. Din punct de vedere medical, posibilitatea unei sarcini era aproape inexistentă. Multe femei știu cât de dureros poate fi un astfel de verdict dat de medici.

Numai că viața are propriul ei ritm. Vedeta a mărturisit că se împăcase cu ideea, renunțând la lupta cu morile de vânt și alegând să se bucure pur și simplu de familia pe care o construise deja.

„Medical vorbind, erau oricum prea puține (spre zero) șanse. Și repet, mă împăcasem cu ideea. Doar că Dumnezeu avea cu totul și cu totul alte planuri pentru noi. Miracolele se întâmplă celor care cred în ele.” – Bianca Nuțu, astrolog

Acum, comunitatea ei online s-a umplut de mesaje de susținere și felicitări. Cum își va adapta Bianca programul profesional în lunile care urmează și când se va retrage temporar de pe micul ecran pentru a se dedica noului rol. Am încredere că vei găsi și tu, în povestea ei, o fărâmă de speranță pentru momentele în care simți că drumul tău s-a închis.