O nouă pastilă administrată zilnic, numită orforglipron, s-a dovedit mai eficientă pentru pierderea în greutate și controlul glicemiei decât alternativele actuale, conform unui studiu clinic recent. Medicamentul, dezvoltat de Eli Lilly, ar putea schimba regulile jocului pe piața medicamentelor orale pentru slăbit, o piață în plină expansiune.

Un concurent serios pentru Ozempic

Apariția medicamentelor injectabile pentru slăbit precum Wegovy și Ozempic (ambele având la bază substanța activă semaglutidă) a marcat o schimbare majoră în industrie. Acestea fac parte din clasa GLP-1, medicamente care imită un hormon intestinal eliberat după masă. acest hormon transmite creierului semnalul de sațietate, încetinește digestia și stimulează eliberarea de insulină.

Deși semaglutida este extrem de utilizată, are câteva dezavantaje clare. Trebuie injectată în abdomen, coapse sau partea din spate a brațului, ceea ce poate fi o problemă pentru pacienții cu fobie de ace. Sa fim seriosi, nu toata lumea e dispusa sa-si faca injectii. O altă problemă logistică este necesitatea refrigerării pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, o provocare majoră în țările cu venituri mici și medii.

Studiul clinic și cifrele concrete

Studiul clinic de fază 3, care a durat 52 de săptămâni, a implicat 1.698 de adulți cu diabet de tip 2 din șase țări. Obiectivul a fost compararea directă între orforglipron și produsele orale actuale pe bază de semaglutidă. Principalul indicator urmărit a fost reducerea HbA1c, un test de sânge care reflectă media glicemiei pe trei luni.

Pornind de la o valoare medie a HbA1c de 8.3%, studiul a arătat că orforglipron a reușit să scadă această valoare cu o medie de 1.71% până la 1.91% după 52 de săptămâni. În schimb, semaglutida orală a redus HbA1c cu doar 1.47%. Participanții care au luat orforglipron au pierdut și mai mult în greutate, o medie de 6.1 kg – 8.2 kg, comparativ cu 5.3 kg în grupul cu semaglutidă.

Cifrele sunt clare.

Efectele secundare, marea problemă

Numai ca lucrurile nu sunt atat de simple. O problemă cheie evidențiată de studiu a fost tolerabilitatea. Medicamentele din clasa GLP-1 pot provoca reacții adverse gastrointestinale precum greață, vărsături, diaree și constipație. În acest studiu, aproximativ 59% dintre participanții pe orforglipron au raportat astfel de simptome, față de 37-45% în grupul cu semaglutidă.

Consecința directă a fost că aproximativ 10% dintre participanții care luau orforglipron au întrerupt tratamentul din cauza efectelor adverse. Doar 4-5% dintre cei care luau semaglutidă au renunțat. Pana la urma, degeaba ai un medicament eficient daca nu il poti tolera, nu-i asa?

Avantajul din spatele formulei

Un detaliu vizibil despre orforglipron este că aparține unei noi categorii de medicamente, numite „small-molecule drugs” (medicamente cu molecule mici). Asta înseamnă că este un compus chimic sintetic, suficient de mic pentru a fi absorbit direct prin peretele intestinal. Semaglutida orală, în schimb, este un medicament peptidic, cu o structură ce seamănă cu cea a hormonului natural GLP-1.

Datorită acestei naturi, orforglipron este mai ieftin și mai simplu de fabricat. Și, la fel ca semaglutida orală, nu necesită refrigerare, ceea ce îi conferă un avantaj logistic uriaș – o veste excelentă în special pentru țările cu venituri mici și medii (unde infrastructura frigorifică este adesea nesigură).

Iar testele nu s-au terminat. Orforglipron este încă în faza de studii clinice pentru pacienții care suferă de obezitate, dar nu au diabet.