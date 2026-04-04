Autoritățile federale din SUA au aprobat în regim de urgență o nouă pastilă pentru slăbit de la Eli Lilly, numită Foundayo. Medicamentul, al doilea de acest tip administrat oral pentru obezitate și afecțiuni conexe, promite o scădere medie în greutate de 11,2% și va fi disponibil pe piață începând de lunea aceasta.

Cum funcționează și cât costă Foundayo

Medicamentul, cu substanța activă orforglipron, face parte din clasa GLP-1. imită un hormon natural care controlează pofta de mâncare și senzația de sațietate, un mecanism similar cu cel al tratamentelor injectabile deja populare. Pentru pacienții cu asigurare, Eli Lilly a anunțat că prețul va varia între 149 și 349 de dolari pe lună, în funcție de dozaj. Foundayo intră pe o piață unde concurează direct cu Wegovy oral de la Novo Nordisk, pentru care s-au eliberat peste 600.000 de rețete în SUA de la aprobarea sa în decembrie.

Rezultate din studii clinice

Eficacitatea a fost demonstrată într-un studiu clinic publicat în New England Journal of Medicine, care a inclus peste 3.000 de adulți cu obezitate. Participanții care au primit cea mai mare doză de orforglipron, 36 de miligrame, au pierdut în medie 11,2% din greutatea corporală – adică aproximativ 11 kilograme – pe o perioadă de peste 16 luni. În schimb, grupul care a primit un placebo a înregistrat o scădere de doar 2,1%, echivalentul a mai puțin de 2,5 kilograme.

Cifrele vorbesc de la sine.

E drept că ambele pastile, atât cea de la Lilly, cât și cea de la Novo Nordisk, au dus la o pierdere în greutate mai mică decât media obținută cu variantele injectabile. Zepbound de la Lilly, de pildă, are o medie de 21% scădere în greutate, în timp ce Wegovy injectabil de la Novo Nordisk atinge o medie de aproximativ 15%.

Marele avantaj, comoditatea

Dar v-ați întrebat care e, de fapt, miza unei pastile? Comoditatea. Spre deosebire de competitorul său direct, orforglipron este un medicament cu moleculă mică ce poate fi administrat fără restricții alimentare. Lucrurile stau puțin diferit la pastila Wegovy, care este o peptidă și trebuie luată dimineața, pe stomacul gol, cu o gură de apă, urmată de o perioadă de așteptare de 30 de minute înainte de a mânca sau a bea orice altceva. Iar pentru mulți, această libertate poate face diferența.

Efecte secundare și beneficii extra

Dincolo de cifrele de pe cântar, studiul a arătat că utilizatorii de orforglipron au înregistrat îmbunătățiri ale circumferinței taliei, tensiunii arteriale și ale nivelurilor de trigliceride și colesterol. Numai că nu totul este perfect. Efectele secundare (în principal probleme gastrointestinale) au determinat între 5% și 10% dintre participanții la studiu să întrerupă tratamentul. Prin comparație, în grupul placebo, rata de abandon a fost de aproape 3%.

Un context al nevoii și al vitezei

Potrivit unui sondaj realizat de KFF, un grup de cercetare în politici de sănătate, aproximativ 1 din 8 persoane din SUA a folosit medicamente injectabile de tip GLP-1. Hai să fim serioși, cererea este uriașă, dar mulți se luptă cu prețurile piperate ale injecțiilor. Aprobarea pentru Foundayo a venit extrem de rapid, agenția federală analizând dosarul companiei în doar 50 de zile, ca parte a unui nou program menit să reducă timpii de aprobare. Pastila de la Lilly, companie cu sediul în Indianapolis, va fi inclusă într-un acord din timpul administrației Trump pentru a reduce prețurile medicamentelor din clasa GLP-1.