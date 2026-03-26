O nouă pastilă administrată zilnic s-a dovedit mai eficientă pentru slăbit și controlul glicemiei decât alternativele de pe piață, conform unui studiu clinic recent. Medicamentul, numit orforglipron, ar putea schimba complet regulile jocului, deși vine cu un preț deloc de neglijat în ceea ce privește tolerabilitatea.

Problema cu medicamentele actuale

Până acum, piața a fost dominată de semaglutidă, substanța activă din medicamente injectabile precum Wegovy și Ozempic. Acestea imită un hormon intestinal numit GLP-1, care semnalează creierului senzația de sațietate, încetinește digestia și stimulează eliberarea de insulină. Sunt extrem de eficiente, dar au o problemă majoră: trebuie injectate în abdomen, coapse sau braț. Dar ce te faci dacă ai fobie de ace sau pur și simplu nu vrei să te înțepi zilnic?

O altă problemă logistică este că medicamentele injectabile pe bază de GLP-1 necesită refrigerare constantă, ceea ce poate fi o provocare în țările cu venituri mici și medii. E drept că există și o variantă orală de semaglutidă, numai că aceasta trebuie luată pe stomacul gol, iar pacientul trebuie să aștepte 30 de minute înainte de a mânca sau a bea. În plus, este scump de produs și are o biodisponibilitate redusă – doar aproximativ 1% din medicamentul ingerat este absorbit de organism.

Orforglipron, superior în studiul clinic

Un studiu clinic de fază 3, care a durat 52 de săptămâni, a comparat direct orforglipron cu semaglutida orală. La studiu au participat 1.698 de adulți cu diabet de tip 2 din șase țări diferite. Principalul indicator urmărit a fost reducerea HbA1c, un test de sânge care reflectă media glicemiei pe ultimele trei luni.

Iar rezultatele au fost clare. Pornind de la o valoare medie a HbA1c de 8,3%, orforglipron a reușit să scadă acest indicator cu o medie de 1,71% – 1,91%. Prin comparație, semaglutida orală a obținut o reducere de doar 1,47%. Practic, noul medicament nu doar că și-a atins obiectivul de a fi la fel de eficient, ci s-a dovedit superior în scăderea glicemiei.

Nici la capitolul slăbit lucrurile nu au stat diferit. Participanții care au luat orforglipron au pierdut în medie între 6,1 kg și 8,2 kg, față de 5,3 kg în cazul celor care au luat semaglutidă.

Efectele adverse, o problemă reală

Numai că, nu-i chiar totul roz. Medicamentele din clasa GLP-1 pot provoca efecte secundare gastrointestinale precum greață, vărsături, diaree și constipație. În acest studiu, aproximativ 59% dintre participanții care au luat orforglipron au raportat astfel de simptome, comparativ cu 37% – 45% în grupul cu semaglutidă.

Consecința?

Aproximativ 10% dintre participanții care au luat orforglipron au întrerupt tratamentul din cauza efectelor adverse. În schimb, doar 4-5% dintre cei care au luat semaglutidă au renunțat la tratament. Diferența ar putea fi cauzată de concentrațiile maxime zilnice mai pronunțate ale medicamentului în cazul orforglipron.

Avantajul neașteptat al noii pastile

Dincolo de cifre, orforglipron, dezvoltat de Eli Lilly, are un as în mânecă. Aparține unei noi categorii de medicamente numite „medicamente cu moleculă mică”. e un compus chimic sintetic suficient de mic pentru a fi absorbit direct prin peretele intestinal, unde acționează asupra receptorilor GLP-1, chiar dacă structura sa nu seamănă cu cea a hormonului natural.

Acest lucru îl face mai ieftin și mai simplu de fabricat decât medicamentele peptidice precum semaglutida. Și, la fel ca semaglutida orală, nu necesită refrigerare. Acest detaliu îi conferă un avantaj logistic uriaș (în special pentru extinderea accesului în țările cu venituri mici și medii, unde infrastructura lanțului de frig este nesigură), un factor care ar putea fi decisiv pe o piață extrem de competitivă.