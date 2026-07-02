Un studiu publicat în 2026 atrage atenția asupra unui lucru sensibil, dar util de știut dacă ai o malformație cardiacă congenitală și te gândești la o sarcină sau ești deja mamă: copiii acestor femei pot avea nevoie de mai multă monitorizare la începutul vieții, mai ales înainte de intrarea la școală.

Riscul este cu 28% mai mare față de copiii mamelor fără defecte cardiace congenitale. Datele vin dintr-o cohortă de peste 250.000 de copii născuți în British Columbia, Canada, între 1995 și 2016, dintre care 456 erau copii ai unor mame născute cu boli cardiace congenitale. Iar cazurile severe la mamă au fost asociate mai puternic cu vulnerabilitatea în dezvoltare decât formele ușoare.

Asta nu înseamnă că un copil va avea automat o problemă diagnosticată. Și nici că o femeie cu boală cardiacă congenitală nu ar trebui să aibă copii. Mesajul util este altul: dacă există acest istoric, are sens ca sarcina și primii ani ai copilului să fie urmăriți cu mai multă atenție, tocmai pentru ca eventualele dificultăți să fie observate devreme.

Ce înseamnă, concret, „vulnerabilitate în dezvoltare”

Formularea sună abstract, dar în viața de zi cu zi poate însemna un copil care se descurcă mai greu decât majoritatea celor de aceeași vârstă în două sau mai multe zone importante. Vorbim despre limbaj și învățare, competență socială, maturitate emoțională, abilități de comunicare sau bunăstare fizică.

Muhammad Zakir Hossin, liderul studiului de la Karolinska Institutet, explică foarte clar ce au urmărit cercetătorii:

„Vulnerabilitatea în dezvoltare nu înseamnă neapărat că un copil are o tulburare de dezvoltare diagnosticată clinic. Mai degrabă, se referă la copiii care se descurcă mai puțin bine decât majoritatea semenilor lor în două sau mai multe domenii de dezvoltare, inclusiv limbaj și învățare, competență socială, maturitate emoțională, abilități de comunicare sau bunăstare fizică.”

Pentru un părinte, asta se traduce în întrebări foarte simple: vorbește și comunică așa cum te-ai aștepta pentru vârsta lui? Interacționează cu ceilalți copii? Îi este foarte greu să își gestioneze emoțiile? Obosește ușor sau pare să rămână în urmă la partea de bunăstare fizică? Nu e despre alarmă, ci despre observare atentă.

De ce contează mai ales monitorizarea timpurie

Boala cardiacă congenitală afectează aproape 1% din toți bebelușii. Față de această frecvență, progresul din îngrijirea cardiacă pediatrică a schimbat mult imaginea de ansamblu: peste 90% dintre acești copii supraviețuiesc până la vârsta adultă. Asta înseamnă că tot mai multe femei născute cu astfel de afecțiuni ajung să își întemeieze familii, iar întrebarea nu mai este doar despre supraviețuire, ci și despre cum pot fi sprijiniți copiii lor cât mai bine.

Potrivit Medicalxpress, cercetarea sugerează că momentul-cheie este perioada dinaintea începerii școlii. Acolo pot apărea primele diferențe vizibile în limbaj, reglare emoțională, adaptare socială sau comunicare.

Muhammad Zakir Hossin spune direct de ce acest lucru ar trebui să intre pe lista de priorități a familiei și a sistemului medical:

„Pe măsură ce tot mai multe femei născute cu boli cardiace congenitale supraviețuiesc până la vârsta adultă și devin mame, înțelegerea sănătății și dezvoltării pe termen lung a copiilor lor este o prioritate crescândă de sănătate publică. Studiul nostru sugerează că copiii mamelor cu boli cardiace congenitale pot experimenta un risc mai mare de provocări de dezvoltare atunci când încep școala, subliniind importanța monitorizării și sprijinului timpuriu al dezvoltării în urma expunerii prenatale la boli cardiace congenitale materne.”

Dacă ești în situația asta, ideea practică nu este să aștepți să apară o problemă clară. E mai util să ceri de la început urmărire atentă înainte, în timpul și după sarcină, iar apoi să fii consecventă cu monitorizarea dezvoltării copilului. Află mai multe despre tema vulnerabilitatea este noua ta superputere.

Ce spune studiul despre sprijinul de care au nevoie aceste familii

Cercetarea nu intră în detalii despre tipuri exacte de intervenții și nici nu enumeră programe disponibile în România. Spune însă foarte clar care este direcția: consiliere prenatală, îngrijire perinatală și intervenție timpurie, ca riscul de vulnerabilitate în dezvoltare să poată fi redus iar familiile să primească ajutor mai repede, nu după ce dificultățile s-au adâncit.

Neda Razaz, autor senior al studiului, a ținut să taie din start orice interpretare care ar pune presiune inutilă pe femei:

„Acest studiu nu arată că femeile cu boli cardiace congenitale nu ar trebui să aibă copii. Mai degrabă, subliniază importanța oferirii de sprijin suplimentar și monitorizare înainte, în timpul și după sarcină, astfel încât copiii și familiile să poată obține orice ajutor de care ar putea avea nevoie cât mai devreme posibil.”

Și e, sincer, partea cea mai importantă. Nu vinovăție. Nu panică. Sprijin suplimentar.

Ce poți lua de aici, dacă ai o astfel de afecțiune sau ești aproape de o familie în situația asta

Primul pas util este să tratezi istoricul cardiac congenital ca pe o informație care merită spusă și reluată în discuțiile despre sarcină și apoi despre copil. Al doilea este să urmărești dezvoltarea în zonele pe care studiul le indică precis: limbaj, învățare, competență socială, maturitate emoțională, comunicare și bunăstare fizică.

Dar contează și felul în care privești lucrurile acasă. Un copil care pare mai timid, mai greu de înțeles sau mai puțin adaptat emoțional nu are nevoie, din start, de etichete. Are nevoie să fie văzut la timp. Iar o mamă cu boală cardiacă congenitală nu are nevoie să fie speriată de un procent, ci susținută să ceară monitorizare și ajutor devreme.

Studiul a fost condus de Muhammad Zakir Hossin, de la Karolinska Institutet, și a fost publicat în PLOS Medicine, jurnalul științific în care a apărut și o cercetare anterioară care lega perioadele lungi de stat jos de un risc mai mare de cancer și deces cauzat de cancer.