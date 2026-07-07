Când vă gândiți la fertilitate, primul impuls este să priviți somnul, alimentația, alcoolul sau fumatul. Un studiu recent din Spania aduce însă în atenție un alt factor: locul în care locuiți. Cercetătorii au descoperit diferențe regionale semnificative în calitatea spermei. Bărbații din nordul țării au avut aproape dublul numărului total de spermatozoizi mobili față de cei din centrul Spaniei, deși obiceiurile de viață erau foarte similare.

Între iunie 2024 și decembrie 2025, acest studiu prospectiv multicentric a analizat 386 de bărbați care au efectuat evaluări ale fertilității în șapte centre de reproducere asistată din Spania. Calitatea generală a spermei a fost cea mai bună în nord: un număr mediu total de spermatozoizi mobili de 94,35 milioane, față de 50,11 milioane în Spania centrală. Această diferență este considerabilă. Nordul a înregistrat și cea mai mare concentrație medie de spermatozoizi, 80,96 milioane/ml, alături de o motilitate superioară, de 44,79%.

Pentru un cuplu care încearcă să obțină o sarcină, tocmai aici intervine presiunea psihică. Nu totul pare să depindă de alegerile zilnice. Datele publicate sugerează că sănătatea reproductivă masculină ar putea fi puternic influențată și de factori externi controlului individual. Acest lucru nuanțează perspectiva clasică despre „aveți grijă la stilul de viață și va fi bine”. Uneori, situația este mai complexă.

Diferențele de calitate a spermei au persistat chiar și după ajustări

Rezultatul care i-a surprins pe autori a fost următorul: după ajustarea pentru toți factorii de stil de viață și sociodemografici măsurați, doar locația geografică și durata abstinenței au rămas asociate independent cu parametrii spermei. Aceasta înseamnă că diferențele dintre regiuni nu au dispărut atunci când cercetătorii au comparat stilul de viață al participanților.

Profesorul Rocío Núñez-Calonge, autorul principal, a explicat la a 42-a reuniune anuală a ESHRE de ce rezultatul a atras atenția echipei.

„Ceea ce a fost cel mai remarcabil pentru noi a fost că parametrii superiori ai calității spermei au fost găsiți în mod constant în nordul Spaniei. În același timp, am fost surprinși să descoperim că obiceiurile stilului de viață erau foarte similare în toate zonele geografice studiate.”

Când vă uitați la motilitate, diferența devine și mai vizibilă. Motilitatea redusă a spermatozoizilor a afectat 23,9% dintre bărbații din nord, față de 55,4% în sudul Spaniei și 53,4% în Spania centrală. Cu alte cuvinte, în sud și în centru proporția a fost de peste două ori mai mare decât în nord.

Poluarea și contaminanții, posibile cauze pentru diferențele regionale

Autorii nu afirmă că au demonstrat definitiv cauza, ci indică direcțiile viitoare de cercetare. Potrivit Medicalxpress, explicația probabilă pentru aceste variații ar fi expunerea diferită la mediu, în special la poluare și la alți contaminanți prezenți în anumite zone.

Profesorul Rocío Núñez-Calonge a formulat ipoteza foarte direct:

„Dacă, pe baza rezultatelor acestui studiu, excludem obiceiurile stilului de viață masculin ca explicație pentru diferențele geografice observate în calitatea spermei, pare probabil ca aceste variații să fie în schimb legate de diferențe în expunerea la mediu, cum ar fi nivelurile de poluare sau alți contaminanți de mediu prezenți în acele zone.”

Studiul menționează clar câteva categorii de factori suspectați: poluarea, substanțele chimice industriale și compușii derivați din plastic. Nu intră în detalii despre zone precise sau măsurători concrete pentru fiecare tip de poluant, așadar aici este indicat să ne limităm la informațiile confirmate până acum: există o asociere puternică, nu o listă finală de vinovați.

Mai apare un detaliu important pentru cine locuiește în orașe mari. Același autor a avertizat că poluarea aerului, foarte răspândită în multe medii urbane, merită investigată suplimentar pentru posibilele efecte asupra fertilității masculine.

Importanța unei perspective complexe asupra fertilității

Dacă dumneavoastră și partenerul vă gândiți la un copil sau sunteți deja în investigații de fertilitate, studiul nu sugerează că totul depinde de orașul în care locuiți. Nici că un stil de viață sănătos nu mai contează. Din contră, cercetătorii afirmă clar că efectul pozitiv al unui stil de viață sănătos asupra calității spermei este bine stabilit. Doar că imaginea completă pare să includă și factori pe care un cuplu nu îi poate controla singur.

Această perspectivă vă poate ajuta, măcar puțin, să scoateți vina din ecuație. Când lucrurile nu merg repede, multe cupluri ajung să analizeze fiecare masă, fiecare pahar de vin, fiecare noapte pierdută. Studiul acesta sugerează că povestea nu se limitează la rutină și disciplină personală.

Profesorul Karen Sermon, fost președinte imediat al ESHRE, a orientat discuția spre responsabilitatea publică:

„Deși este bine stabilit că un stil de viață sănătos are un efect pozitiv asupra calității spermei, efectul factorilor de mediu care sunt dincolo de controlul individului sunt clare și trebuie abordate la nivel societal și politic. Există o responsabilitate clară pentru organismele de reglementare naționale și UE în această chestiune.”

Apel la studii viitoare și politici de sănătate publică

Cercetătorii solicită studii mai ample și mai bine structurate, care să clarifice legătura dintre expunerea la mediu și calitatea spermei. În paralel, ei susțin că politici de sănătate publică mai ferme, orientate spre reducerea expunerii la poluanți, substanțe chimice industriale și compuși derivați din plastic, ar trebui tratate ca prioritate pentru sănătatea reproductivă a generațiilor viitoare.

Studiul a fost prezentat la cea de-a 42-a reuniune anuală a Societății Europene de Reproducere Umană și Embriologie și publicat în Human Reproduction, în 2026. Dacă subiectul vă atinge personal, cel mai util pas rămâne unul foarte simplu: priviți aceste date ca pe un semnal că fertilitatea merită discutată cu un specialist, fără rușine și fără ideea că totul stă doar în puterea dumneavoastră.