Gabriela Cristea a apărut recent în curtea casei sale, culegând caise din copacul plantat împreună cu Tavi Clonda, iar urmăritorii au observat imediat două lucruri: grădina plină de rod și schimbarea ei fizică foarte vizibilă. Pentru cine o urmărește de ceva timp, diferența se vede clar mai ales la picioare, pe care fanii le-au remarcat ca fiind mult mai subțiri.

Aproximativ 30 de kilograme este cifra pe care Gabriela Cristea a spus-o chiar în propriul podcast, unde a recunoscut că a slăbit cu ajutorul unor injecții. Atât se știe public până acum despre metodă. Nu au fost oferite detalii despre tipul injecțiilor, eventuale efecte secundare sau felul în care își menține rezultatele, așa că partea utilă pentru tine rămâne una simplă: orice decizie de acest fel ține de un consult de specialitate, nu de copiat din social media.

În imaginile din curte, accentul nu cade doar pe siluetă. Gabriela Cristea își arată și grădina de care este mândră, un spațiu generos în care au crescut atât legume, cât și fructe. Curtea casei ei și a lui Tavi Clonda este spațioasă, iar fiicele lor au și un loc de joacă special amenajat. E genul de detaliu care spune mai mult decât o poză perfectă: spațiul e gândit să fie locuit, nu doar fotografiat.

Grădina spune mult despre stilul de viață pe care îl construiește

Dacă îți plac casele care par calde și trăite, nu doar decorate, aici apare partea cea mai ușor de „furat” ca idee. Un copac plantat în doi, fructe culese din propria curte, un loc de joacă pentru copii și o grădină care produce și legume, și fructe. Nu e puțin lucru. Și nici nu cere neapărat un proiect uriaș, ci mai degrabă alegeri făcute cu cap, în timp.

Iar pentru multe dintre noi, exact asta e partea inspirată a poveștii: nu transformarea spectaculoasă spusă în titlu, ci detaliile de zi cu zi care o însoțesc. O curte care funcționează pentru familie. O grădină de care chiar te bucuri. Și acel tip de rutină în care spațiul de acasă nu e fundal, ci parte din viață.

În Abruzzo începe un proiect mare, cu o casă nouă ridicată de la zero

Recent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început demolarea casei din Abruzzo, Italia, și au postat imagini cu locuința înainte să fie dărâmată complet. Aici schimbarea e și mai mare decât în grădina din România: nu vorbim despre o renovare de suprafață, ci despre un nou început pe același loc.

Planul este deja schițat în etape. Structura noii case ar trebui să fie ridicată anul acesta, iar instalațiile și finisajele sunt programate să înceapă din februarie 2027, dacă bugetul le va permite. Pentru oricine a trecut printr-un șantier, formularea ei e foarte recognoscibilă: proiectul există, calendarul există, dar și realitatea costurilor stă mereu la masă.

Potrivit Libertatea, Gabriela Cristea a explicat că noua locuință nu va rupe legătura cu zona, ci va păstra elementele locale de arhitectură și design, doar că într-o formulă mult mai solidă și mai actuală. Asta poate fi o idee foarte bună și pentru tine, dacă visezi la o renovare sau la o casă de vacanță: să nu ștergi personalitatea locului, ci să o păstrezi și s-o pui pe o structură bună.

„Vom păstra toate elementele de arhitectură și design specifice zonei, dar vom avea o casă trainică și mult mai bine poziționată pe locație. Practic vom avea o casă tradițională ca design, dar modernă ca tehnologie și structura de rezistență. Anul ăsta pare că o să fie gata ridicată structura, iar din februarie 2027 (dacă ne țin buzunarele) începem instalațiile și finisajele. Mai e mult până departe, dar e important să ne apucăm.”

Ce merită luat de aici pentru casa ta, chiar dacă nu construiești în Italia

Sunt două idei foarte practice în felul în care își gândește proiectul. Prima: păstrezi ce dă farmec unui loc. A doua: investești în ce nu se vede imediat în poze, dar contează enorm în timp, adică tehnologia și structura de rezistență. Dacă ai de ales între decor grăbit și bază bună, mesajul de aici e destul de clar.

Dar mai e ceva util. Gabriela Cristea vorbește despre proiect pe etape: demolare, ridicarea structurii anul acesta, apoi instalații și finisaje din februarie 2027. Când împarți un plan mare în pași exacți, devine mai suportabil și pentru buget, și pentru nervi. Chiar și într-un apartament, logica asta ajută: întâi partea tehnică, apoi ce ține de estetică.

Despre slăbire, partea sănătoasă e să nu transformi povestea altcuiva într-o rețetă

Faptul că Gabriela Cristea a spus deschis că a slăbit aproximativ 30 de kilograme cu ajutorul injecțiilor explică transformarea observată de urmăritori. Dar nu oferă o soluție universală. Și bine că nu. Fiecare corp vine cu istoricul lui, iar o metodă care a funcționat pentru o persoană publică nu este automat potrivită pentru altcineva.

Dacă te uiți la povestea ei dintr-un unghi mai blând, poate partea cea mai bună nu este să te întrebi ce a folosit exact, ci ce îți dorești tu să schimbi în viața ta acum: relația cu corpul, cu rutina, cu spațiul în care trăiești sau cu proiectele pe care le tot amâni. La Gabriela Cristea, toate aceste lucruri par să se miște în același timp.

Următorul termen concret anunțat pentru casa din Abruzzo, Italia, este februarie 2027, când ar urma să înceapă instalațiile și finisajele, dacă, după cum a spus chiar ea, „ne țin buzunarele”.