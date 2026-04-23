Celebrul realizator TV și naturalist Sir David Attenborough va împlini 100 de ani pe 8 mai, un moment ce marchează o carieră incredibilă de șapte decenii. Odată cu acest eveniment, mulți se întreabă care sunt secretele unei vieți atât de lungi. Dr. Mohammed Enayat, medic de familie și fondatorul clinicii de longevitate HUM2N din Londra, oferă câteva răspunsuri concrete.

Medicina longevității este, în cuvintele sale, „o abordare care urmărește să îți mențină sănătatea funcțională pentru o perioadă cât mai lungă, pentru a-ți oferi în cele din urmă cea mai bună calitate a vieții pentru cât mai mult timp posibil”. e vorba de prevenție. „Ajută la identificarea proceselor din interiorul tău la care trebuie să lucrăm mai devreme, astfel încât să putem implementa intervenții precum suplimentarea, nutriția, modificări ale stilului de viață, schimbări de comportament, educație și, uneori, chiar terapii inteligente”, explică Enayat.

Mișcare regulată, dar făcută corect

Sportul este esențial, dar nu oricum. V-ați gândit vreodată de ce unii oameni fac mișcare și parcă nu au rezultate? S-ar putea ca intensitatea să fie problema. „Mișcarea este un pilon foarte important al sănătății, deoarece trebuie să ne asigurăm că supunem corpul unor cerințe suficiente de consum energetic, astfel încât să poată rămâne sănătos din punct de vedere metabolic, dar și să mențină masa musculară și funcția sistemului musculo-scheletic”, detaliază medicul.

Sfatul său este simplu și direct.

„Încercați să transpirați de câteva ori pe săptămână, pentru că dacă nu transpirați, nu vă folosiți corpul la capacitatea sa maximă și nu vă antrenați sistemul cardiovascular și metabolic să consume energie rapid”, spune Enayat. Iar focusul ar trebui să fie pe lanțul muscular posterior (adică mușchii fesieri, ischiogambieri și zona lombară). „Încercați să vă lucrați fesele, ischiogambierii și abdomenul pentru a menține activarea și dimensiunea mușchilor”, recomandă el. „Ați putea face niște plank-uri, genuflexiuni sau fandări.”

Fără stres cronic

Stresul nu e doar o stare de spirit, ci un inamic fizic. „Stresul declanșează un răspuns inflamator masiv în organism”, avertizează Dr. Enayat. Și nu se oprește aici. „Poate deregla glicemia și ne poate face rezistenți la insulină, ceea ce provoacă efecte în lanț.”

Pe termen scurt, lucrurile stau deja prost. „Stresul ne epuizează hormonii de stres, ceea ce poate cauza apoi dezechilibre tiroidiene și hormonale, și poate afecta, si, tractul digestiv, împiedicându-ne să digerăm și să absorbim eficient nutrienții. Toate acestea se întâmplă pe termen scurt, așa că dacă faci asta în mod cumulat, vei descoperi că echilibrul tău orchestral va fi un dezastru intern.”

Soluția? Autocunoașterea. „Cred că este foarte important să încercați să dezvoltați o conștientizare de sine despre ce anume vă determină să aveți un răspuns la stres și ce v-ar putea face să rămâneți fără suflare, să aveți gânduri accelerate și bătăi rapide ale inimii”, spune medicul. Apoi, trebuie să acționezi. „Dezvoltați instrumente – cum ar fi exercițiile de respirație, meditația, rugăciunea sau recunoștința – pentru a vă readuce sistemul nervos în echilibru.”

Somnul este cheia

„Multe lucruri bune se întâmplă în timpul somnului, care ne ajută să trăim mai mult și mai sănătos”, explică Enayat. Nu e doar o pauză. E un proces activ de regenerare. „De exemplu, producem celule T care ajută la reglarea sistemului nostru imunitar și producem celule stem care stimulează regenerarea și eliberarea factorilor de creștere în timpul fazei de somn profund.”

asa ca, pentru a trăi mai mult, trebuie să dormi mai bine. „Încercați să evitați stimularea prea târziu în noapte, în special lumina albastră”, recomandă medicul. „Evitați să mâncați prea târziu, deoarece digestia vă ține treaz, și evitați alcoolul, deoarece vă împiedică să intrați într-un somn profund.” Și mediul contează. „Jaluzelele opace pot fi bune, iar studiile arată că mediile mai răcoroase pot ajuta la promovarea somnului profund.”

Nutriția corectă

Hai să vedem și ce punem în farfurie. „Ceea ce consumăm prin dietă este foarte important, deoarece o dietă proastă aduce cu sine inflamație, dezechilibru hormonal și disfuncție metabolică”, spune Dr. Enayat. Consecințele sunt grave. „Când pui toate aceste efecte la un loc, devine un creuzet pentru boli cronice precum diabetul, bolile cardiovasculare și riscul de accident vascular cerebral.”

Sfatul său principal este o schimbare de mentalitate. „Sfatul meu de top în privința nutriției este să folosiți mâncarea ca pe un combustibil sau ca pe un medicament, mai degrabă decât ca pe o consolare. Aș recomanda, si, să mâncați alimente integrale în loc de alimente procesate și să vă asigurați că aveți un aport adecvat de proteine în dietă, un aport bun de legume și câteva grăsimi sănătoase.”

Comunitate și un scop în viață

Dincolo de dietă și sport, există și alți factori. „În afara pilonilor principali ai sănătății se află unii factori indirecți ai sănătății și bolii, care includ un scop în viață și comunitatea”, explică medicul. El îl dă ca exemplu chiar pe Sir David Attenborough. „Attenborough este cu siguranță cineva care are un scop clar, un sistem de valori clar și care înțelege cu adevărat comunitatea.”

Până la urmă, nu suntem făcuți să trăim izolați. „Faptul de a vorbi unii cu alții și de a împărtăși experiențe cu vecinii, familia și prietenii poate ajuta oamenii să rămână activi, să-și regleze sistemul nervos, să-și găsească un scop și să găsească motivația de a-și începe ziua. A avea oameni care să te sprijine în momentele dificile cu care ne confruntăm cu toții este foarte important pentru îmbunătățirea calității vieții.”