Bărbaților care încearcă să conceapă un copil li se recomandă adesea abstinența sexuală pentru câteva zile, pentru a crește numărul de spermatozoizi. Numai că un studiu amplu, bazat pe date de la aproape 55.000 de bărbați, arată că lucrurile stau putin diferit: deși numărul crește, calitatea spermei, de fapt, scade important.

Mai mult nu înseamnă mai bine

E drept că abstinența crește numărul de spermatozoizi. Dar fertilitatea nu depinde doar de cantitate, iar mărimea ejaculatului nu este singurul factor determinant. O meta-analiză a 115 studii publicate anterior a scos la iveală o realitate neașteptată. Când bărbații se abțin de la ejaculare, sănătatea spermei lor scade serios.

Mai exact, motilitatea spermatozoizilor (capacitatea lor de a înota) și viabilitatea lor au scăzut. Mai mult, ADN-ul spermatic a devenit mai deteriorat. Practic, ce folos că sunt mai mulți, dacă nu mai sunt la fel de buni?

De ce se degradează sperma

Cercetătorii au identificat două cauze probabile pentru această deteriorare. Prima este stresul oxidativ, un fel de „rugină” biologică ce se acumulează în spermă și o poate deteriora fizic. A doua cauză este epuizarea energiei.

Spre deosebire de majoritatea celulelor, spermatozoizii sunt extrem de activi și au o capacitate limitată de a-și reface rezervele de energie. Când sunt stocați pentru perioade prelungite, aceștia pur și simplu rămân fără combustibil.

Cifrele vorbesc de la sine.

Recomandări medicale vs. noile descoperiri

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o perioadă de abstinență de două până la șapte zile înainte de a furniza o probă de spermă pentru analiză, tratamente de fertilitate sau proceduri precum fertilizarea in vitro (FIV). Iar noile date sugerează că perioade chiar mai scurte ar putea fi benefice pentru îmbunătățirea calității probei.

Această concluzie susține o descoperire recentă care a arătat că ejacularea în decurs de 48 de ore de la furnizarea unei probe îmbunătățește rezultatele tratamentului FIV, în comparație cu durate mai lungi de abstinență. Se aliniază, si, cu o ipoteză din biologia evoluționistă (una destul de logică, de altfel), care arată că la primate, ejacularea frecventă prin masturbare îmbunătățește calitatea ejaculatelor, având rolul de a elimina sperma veche și deteriorată.

O problemă universală în lumea animală

Și nu este o problemă exclusiv umană. Pentru a testa dacă deteriorarea spermei în timpul stocării este un model biologic larg răspândit, au fost examinate date din 56 de studii efectuate pe 30 de specii diferite de animale, inclusiv păsări, albine, reptile și alte mamifere. Și aici, calitatea spermei a scăzut în timpul stocării.

Tații care au stocat spermă înainte de ejaculare sau mamele care au stocat-o înainte de fertilizare au produs embrioni cu șanse mai mici de supraviețuire. Interesant este că sperma s-a deteriorat într-un ritm mai lent în interiorul femelelor decât în interiorul masculilor. Acest lucru se poate datora faptului că femelele mai multor specii au evoluat organe specializate care secretă antioxidanți, substanțe care hrănesc și protejează sperma pe care o stochează.

Fie că vorbim de șoareci sau de oameni, sperma, la fel ca ovulele, are o „dată de expirare” după ce a fost produsă. Spre deosebire de toxinele din mediu, stres sau genetică, factori pe care nu-i putem controla, durata de stocare a spermei poate fi modificată. Folosirea spermei proaspăt ejaculate pentru fertilizare ar putea oferi, așadar, un impuls semnificativ rezultatelor de fertilitate prin simpla îmbunătățire a calității acesteia.