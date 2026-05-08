Știi momentele acelea în care viața te lovește atât de tare încât simți că nu te mai poți ridica? Mihaela Rădulescu ne demonstrează că puterea interioară și curajul de a merge mai departe pot face minuni. La aproape un an de la pierderea tragică a partenerului ei, parașutistul austriac Felix Baumgartner, alături de care a format un cuplu timp de aproximativ 12 ani, vedeta revine oficial în media pe 18 mai.

Și nu o face oricum, ci printr-un proiect care schimbă complet regulile jocului.

Un serial atipic direct pe telefonul tau

Noua producție se numește „Fără Sense” și este un serial de comedie gândit exclusiv pentru rețelele sociale. Da, ai auzit bine, hai să fim serioase, totul se mută pe telefon acum. Formatul este filmat complet vertical, fiind gata să fie savurat pe TikTok, Instagram, YouTube și Facebook. Pentru Mihaela, această întoarcere pe platourile de filmare a reprezentat exact gura de oxigen de care avea nevoie în această perioadă extrem de delicată.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii Game of Thrones. De ce a renuntat la cariera la doar 21 de ani

„O reclamă atipică, subtilă și comică la un produs 100% românesc. Cum să nu-mi placă ideea? Am filmat cu poftă, îmi era dor de camere, de lumini, de munca în echipă. Ca să nu mai spun cât de bine îmi face în perioada aceasta să îmi țin mintea ocupată cu orice proiect care mă animă. E cea mai bună terapie pentru mine, de când mă știu, cu atât mai mult acum, când viața mi-a dat mai mult decât credeam că pot duce”, a declarat vedeta, citată de Libertatea.

Umor romanesc si situatii de criza

Te-ai gândit vreodată cum arată panica absolută într-o companie atunci când izbucnește un scandal viral pe internet? Serialul fix asta explorează într-un mod savuros. Regizată de Sorina Ungureanu (pe care sigur o știi de la succesul telenovelei „Inimă de țigan”) și produsă de Zucchero Media, povestea urmărește eforturile disperate ale unei echipe de a salva o companie românească de produse cosmetice pusă în pericol de un clip pe TikTok. Așa cum am aflat dintr-un material amplu publicat marți de Unica, ideea a pornit de la o nevoie reală a pieței de a comunica altfel.

Andrei Severin, CEO-ul companiei CAHM și protagonistul serialului, explică foarte clar direcția acestui pariu inedit: „Am vrut să arătăm că un brand românesc poate vorbi limba publicului său fără să fie plictisitor sau prea comercial. «Fără Sense» este despre noi, despre greșeli și despre cum umorul este, uneori, cea mai bună strategie de marketing”.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii actritei Gabourey Sidibe. Ce se intampla cu gemenii ei de 15 luni

Nume grele pe acelasi platou de filmare

Numai că surprizele nu se opresc la formatul vertical. Pe lângă Mihaela Rădulescu, distribuția adună nume cu adevărat sonore din spațiul artistic de la noi. Marea actriță Carmen Tănase a acceptat provocarea imediat și s-a declarat cucerită de energia de la filmări.

„Am participat la un proiect construit în jurul unui produs, «Sense» pe numele lui. O gamă de îngrijire personală. Bun produs. Dar altceva vreau să zic. Andrei Severin, creatorul acestui brand, s-a gândit să aducă ceva nou și a realizat un serial. Cu scenariu, personaje jucate de actori, echipă serioasă de filmare, tot tacâmul. Mi-a plăcut la nebunie. Am împletit utilul cu plăcutul și a fost o zi de lucru minunată. Asta e, dacă ești creativ, îți iese”, a povestit actrița.

Iar lista nu se oprește aici. Din echipă mai fac parte Ana Baniciu, Mirela Zeța, Ionuț Rusu, Corina Moise și XRemus. Pentru a completa acest univers digital, influenceri de top precum Alina Ceușan și Dorian Popa au fost si cooptați.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii anilor 80. Ce s-a intamplat cu actorii din Knight Rider dupa 44 de ani

„O super echipă și un mod foarte inteligent de promovare. Asta m-a întâmpinat atunci când am ajuns să filmez la «Fără Sense». Din păcate, a fost prea rapid totul și mi-ar fi plăcut să țină mai mult. Abia aștept filmul și felicitări întregii echipe sau, mai bine spus, familiei”, a declarat și Jorge, prezent la rândul său în distribuție.

Dar să lăsăm puțin emoțiile la o parte și să ne uităm la cifrele concrete ale acestui proiect. Serialul este structurat în 18 episoade scurte, fiecare având o durată de exact cinci minute, aruncate direct în feed-ul consumatorului modern de pe mobil.