Serialul de acțiune Knight Rider a cucerit ecranele din întreaga lume în anii 1980, aducându-l pe David Hasselhoff și pe faimoasa sa mașină inteligentă KITT în casele a milioane de telespectatori. La 44 de ani de la lansarea din 1982, și în pragul celei de-a 50-a aniversări, destinele actorilor care au dat viață personajelor iconice au luat întorsături complet diferite. Unii au rămas sub lumina reflectoarelor, în timp ce alții au ales o viață mult mai liniștită departe de agitația de la Hollywood.

David Hasselhoff și viața la 73 de ani

Iar dacă te gândești la acest serial, primul nume care îți vine în minte este cel al lui Michael Knight. Astăzi, la 73 de ani, David Hasselhoff locuiește în Los Angeles alături de soția sa, modelul galez Hayley Roberts, în vârstă de 45 de ani. Cei doi s-au căsătorit pe 31 iunie 2018 într-o ceremonie restrânsă în Puglia, Italia, după ce se cunoscuseră în 2011.

E drept că timpul nu iartă pe nimeni. Actorul se recuperează în prezent după operații recente de înlocuire a genunchiului și șoldului. A fost chiar surprins folosind un cadru de mers și un baston în timpul ieșirilor sale publice.

Dar asta nu îl oprește.

Se întoarce încet la sală pentru noul său proiect, Kung Fury 2. După succesul uriaș (unde a condus un Pontiac Trans Am din 1982), cariera lui a explodat cu rolul din Baywatch alături de Pamela Anderson, urmat de apariții în The Young and the Restless, Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D. Și The SpongeBob SquarePants Movie. Din fosta sa căsnicie cu Pamela Bach, el are două fiice, Taylor-Ann Hasselhoff și Hayley Amber Hasselhoff.

Patricia McPherson a ales o cale complet diferită

Te-ai întrebat vreodată ce s-a întâmplat cu mecanicul genial al lui KITT? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit în cazul Patriciei McPherson. Fosta actriță s-a retras definitiv din lumea filmului în 1991 pentru a se dedica activismului ecologic.

La 71 de ani, ea trăiește în Los Angeles, unde și-a petrecut ultimele trei decenii luptând pentru conservarea zonelor umede Ballona Wetlands din sudul Californiei.

Pe baza datelor furnizate de Hellomagazine într-un material retrospectiv publicat recent, aflăm că înainte de această decizie radicală, ea a bifat roluri în producții celebre precum Star Trek: The Next Generation, Murder, She Wrote, Matlock, Dynasty, Starman și Prime Risk. Pe plan personal, actrița este căsătorită de decenii cu soțul ei, James Garrett.

Rebecca Holden și pasiunea pentru muzică

Cunoscută pentru rolul lui April Curtis, Rebecca Holden a refuzat să renunțe la industria divertismentului. Pe bune, energia ei este pur și simplu molipsitoare. Continuă să lucreze, adăugând pe lista ei de activități munca de caritate și numeroase apariții publice.

Viața bate adesea filmul.

S-a orientat mai mult spre filme independente, cum ar fi Was Once a Hero lansat în 2023. Mai mult, și-a dezvoltat și latura muzicală, lansând un CD cu duete intitulat Dreams Come True. Viața ei amoroasă a fost destul de tumultuoasă. S-a căsătorit prima dată cu Bobby Vassallo în 1980, de care a divorțat în 1986. Apoi, pe 7 ianuarie 2015, a spus un nou afirmativ alături de Joel Diamond. Numai că povestea lor s-a încheiat recent, cuplul separându-se pe 5 decembrie 2023.

Peter Parros rămâne activ în lumina reflectoarelor

Și Peter Parros a rămas o prezență constantă în showbiz. Recent, a lucrat la filmul Who Are You People și a apărut în serialul The Final Say difuzat pe BET+. Totuși, rolul care l-a consacrat pe termen lung a fost cel al lui David Harrington din serialul The Haves and the Have Nots.

Dincolo de televiziune, actorul iubește scena. Lucrează regulat în teatru și este co-președinte al International Black Theatre Festival. Este căsătorit cu Jerri Morgan, iar împreună au doi copii, un fiu pe nume Clayton și o fiică, Petra.

Destinul tragic al lui Edward Mulhare

Nu putem încheia această călătorie în timp fără să vorbim despre șeful elegant al Fundației pentru Lege și Guvernare. După încheierea serialului în 1986, irlandezul Edward Mulhare a continuat să joace. A găzduit seria paranormală Secrets & Mysteries și a avut apariții speciale în Murder, She Wrote și MacGyver.

În 1996, actorul s-a reunit cu bunul său prieten David Hasselhoff pe platourile de la Baywatch Nights și a apărut în filmul Out to Sea.

Din păcate, povestea lui s-a curmat brusc. Edward a murit de cancer pulmonar pe 24 mai 1997, la vârsta de 74 de ani, chiar în timpul filmărilor pentru ultimele sale proiecte. Cunoscut ca un burlac convins, el nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii, lăsând în urmă doar o carieră memorabilă și respectul colegilor de breaslă.