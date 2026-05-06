Ziua de marți a marcat un moment cu adevărat memorabil pentru autorul și fostul star al emisiunii Pointless, Richard Osman. La vârsta de 55 de ani, acesta a primit ordinul OBE (Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic) pentru serviciile aduse literaturii și radiodifuziunii, într-o ceremonie fastuoasă desfășurată pe domeniul de la Castelul Windsor. Pentru un om de televiziune care a petrecut zeci de ani în fața camerelor, ai crede că o astfel de zi vine ca o simplă formalitate. Totuși, realitatea a demonstrat exact contrariul, mai ales când ai alături familia pentru a împărtăși bucuria.

O apariție rară în familie

Prezentatorul, care are o înălțime impresionantă de 6’7 (peste 2 metri), a venit însoțit de cele mai importante femei din viața lui. Vorbim despre soția sa, actrița Ingrid Oliver, pe care probabil o știi din celebrul serial Doctor Who, și fiica sa dintr-o relație anterioară, Ruby. Tânăra a bifat cu această ocazie debutul ei public absolut, atrăgând instantaneu toate privirile celor prezenți la eveniment.

Și nu e de mirare de ce s-a întâmplat asta. Îmbrăcată impecabil într-o rochie roșie (o alegere cromatică perfect asortată cu numele ei), Ruby a demonstrat că a moștenit din plin gena tatălui său când vine vorba de statură.

Deși stătea lângă un bărbat extrem de înalt, ea părea cu doar o jumătate de cap mai scundă decât prezentatorul emisiunii House of Games. Mai mult, tânăra a depășit-o vizibil în înălțime pe celebra ei mamă vitregă, creând o imagine de familie inedită. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm că scriitorul a glumit în trecut pe seama faptului că fiica lui măsoară deja 6 foot (aproximativ 1.82 metri), declarând cu umorul său caracteristic britanic: „Nu știu de unde o moștenește.”

Emoții uriașe la întâlnirea cu regalitatea

Te-ai gândit vreodată cum e să stai față în față cu Prințesa Anne la Castelul Windsor? Pe bune, chiar și pentru o vedetă cu o experiență vastă în showbiz, protocolul regal strict poate fi de-a dreptul copleșitor.

Iar Osman nu a făcut deloc excepție de la această regulă nescrisă a emoțiilor umane. Deși a dezvăluit ulterior că a purtat o „conversație drăguță” cu Prințesa Regală în timpul înmânării distincției, tensiunea l-a dominat pe tot parcursul evenimentului oficial. „Încercam mereu să îmi amintesc că trebuie să dai mâna și să mergi înapoi și apoi să te înclini și apoi să pleci. Asta era tot ce gândeam”, a recunoscut el cu o sinceritate dezarmantă, demitizând perfect aura de perfecțiune a vedetelor.

„M-am simțit foarte emoționat intrând acolo. Este o nebunie să fii în Castelul Windsor. Se simte ca o responsabilitate mai mult decât o onoare.”

Numai că, dincolo de emoțiile momentului și de pașii calculați, recunoștința profundă a fost sentimentul care a primat la finalul ceremoniei de marți.

„Sunt foarte mândru că sunt din Marea Britanie, iar acest loc a plătit pentru întreaga mea educație și a plătit pentru întreaga mea asistență medicală când creșteam”, a declarat autorul vizibil mișcat. El a ținut să sublinieze în fața presei cât de mult apreciază mediul în care s-a format ca om și profesionist: „Sunt foarte mândru de oportunitățile pe care mi le-a oferit această țară. Sunt foarte mândru că am crescut într-o țară plină de scriitori și oameni amuzanți și oameni creativi. Datorez acestei țări enorm de mult și intenționez să dau înapoi cât de mult pot din asta.”

O relație tată-fiică dincolo de granițe

Dincolo de cariera strălucită și de recunoașterea regală, legătura dintre tată și fiică rămâne una incredibil de strânsă și plină de momente memorabile. În prezent, Ruby este o tânără realizată care lucrează la Institutul Tony Blair, dar parcursul ei academic a purtat-o până în celălalt capăt al lumii, testând limitele curajului părintesc.

Dar lucrurile nu au fost mereu simple pentru inima de tată a lui Richard. Într-un articol emoționant scris pentru publicația Daily Mail în anul 2015, el a povestit pe larg despre momentul în care fiica sa a ales să studieze în străinătate. „Ruby a decis că vrea să studieze chineza la universitate. Totuși, apoi a decis că de fapt vrea să o studieze în China. Aceasta, m-am gândit, era o idee puțin mai terifiantă, deoarece însemna ca ea chiar să meargă în China.”

Provocările abia începeau pentru familia lor.

„Ca lucrurile să fie și mai rele, a sugerat apoi să mergem cu toții să vizităm China mai întâi, ca să o putem experimenta înainte ca ea să dispară acolo pentru a studia.”

Să fim serioși, câți părinți nu ar intra în panică la un asemenea plan curajos al copilului lor adolescent? Totuși, Osman a ales să o susțină necondiționat, transformând frica de necunoscut într-o aventură de familie pe care nu o vor uita niciodată. „Ei bine, sunt momente când trebuie să te prefaci că ești un tată bun, iar acesta a fost unul dintre ele. Așa că noi doi, și fiul meu de 15 ani, am decis că o săptămână în Shanghai, întâlnind oamenii, văzând un pic din țară și gustând cultura, ar fi o idee grandioasă. S-a dovedit a fi una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată.”

Astăzi, tatăl mândru de 55 de ani se bucură de prezența fiicei sale la unul dintre cele mai importante evenimente din viața sa publică. Iar băiatul său, care avea doar 15 ani în timpul acelei excursii formatoare din Shanghai, face parte din același nucleu familial unit care a stat mereu, discret, în spatele succesului fulminant al autorului britanic.