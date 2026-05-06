Amy Schumer a organizat prima petrecere pentru băiețelul ei de când a ales un nou drum în viață. Doar că o simplă postare pe internet a declanșat o adevărată furtună de păreri și judecăți din partea publicului.

O petrecere reușită și o etichetă controversată

Duminică, actrița de comedie în vârstă de 43 de ani a marcat împlinirea a 7 ani a fiului ei, Gene. A fost o zi specială, pe care a descris-o online drept „primul ca mamă singură”, făcând referire la separarea de soțul ei, Chris Fischer.

Și cum să nu te bucuri de un asemenea moment?

Amy a postat o fotografie amuzantă, având fața pictată cu flori roz, alături de mesajul: „Această femei [sic] tocmai a organizat prima ei petrecere de ziua de naștere ca mamă singură”. La eveniment au participat prieteni apropiați și mama ei, Sandra. Pentru a sublinia importanța sprijinului emoțional pe care îl primește, actrița a adăugat: „Când prietenii tăi îți sunt familie.”

Băiețelul, a cărui față a fost acoperită cu emoji-uri în poze, a avut parte de un tort cu tematică ninja, decorat cu un peisaj urban și mesajul „Happy 7th Birthday Gene”. Ziua a continuat cu o excursie la Central Park Zoo, unde au admirat urși, un leopard de zăpadă, un panda roșu și un porc spinos. Fostul partener nu a fost văzut în fotografiile de la petrecere.

Valul de reacții din online

Dar internetul nu iartă pe nimeni.

Te-ai fi gândit vreodată că un simplu termen descriptiv poate stârni atâta furie? Pe bune, unii critici au simțit nevoia să o pună la zid pentru comentariul legat de statutul ei actual.

O persoană a scris: „#Amy Schumer nu este o mamă singură! Fiul ei a avut un tată care a fost prezent în viața lui! Un tată care contribuie. Nu e deloc ok.” Altcineva s-a întrebat retoric: „Sărbătorești destrămarea unei familii??”, în timp ce un al treilea internaut a atacat-o direct: „acum este slabă, divorțată și lipsită de umor.”

Iar comentariile acide nu s-au oprit aici. Cineva a întrebat destul de tăios: „De ce atât de multe mame singure cred că asta e o insignă de onoare?”, iar altul a concluzionat: „Mamă singură… cât de trist pentru copil.”

Adevărul despre viața după divorț

Până la urmă, realitatea din spatele ușilor închise (chiar și pentru vedete) arată dorința de a păstra un echilibru emoțional de dragul copilului. Amy și Chris s-au căsătorit în 2018, iar la sfârșitul anului 2025 actrița din „Trainwreck” a anunțat separarea.

Ea a postat atunci: „Chris și cu mine am luat decizia dificilă de a pune capăt căsniciei noastre după 7 ani.” Apoi a completat: „Ne iubim foarte mult și vom continua să ne concentrăm pe creșterea fiului nostru. Am aprecia dacă oamenii ne-ar respecta intimitatea în acest moment.” Actele de divorț au fost depuse oficial la începutul lui 2026.

Numai că lucrurile nu sunt mereu atât de simple. Așa cum a relatat Theblast recent, surse din anturajul lor au dezvăluit că cei doi au continuat să locuiască împreună pentru stabilitatea băiatului. Deși nu intenționează să reia relația romantică, Amy „vrea ca ei să continue să fie foarte uniți când vine vorba de creșterea fiului lor.”

Aceeași persoană din interior a adăugat o perspectivă interesantă: „Amy vrea ca Chris să rămână prin preajmă pentru Gene … Dacă ea se gândește la un alt turneu de comedie la un moment dat în viitor, vrea ca Chris să fie cel care are grijă de Gene și, ideal, să fie dispus să călătorească alături de ea”.

Maternitatea cu bune și rele

Gene s-a născut pe 5 mai 2019. Atunci, Amy a glumit spunând că „bebelușul ei regal s-a născut”, o ironie simpatică la adresa faptului că nașterea a avut loc fix înainte de venirea pe lume a lui Archie, fiul prințului Harry și al lui Meghan Markle.

Vorbind deschis despre statutul de mamă, ea a recunoscut că a fost o experiență intensă. A descris nașterea drept „cel mai terifiant lucru pe care îl vei face vreodată, dar care merită din plin”. De-a lungul timpului a împărtășit tot felul de povești dulci. În 2022, la emisiunea lui Ellen DeGeneres, a povestit cum băiețelul ei de doi ani se admira în oglindă purtând o șapcă de baseball cu un tren pe ea și își dădea singur un „thumbs-up” plin de încredere.

În acest timp, actrița atrage atenția și printr-o transformare fizică vizibilă. A postat o fotografie de noapte pe o stradă din New York, purtând o rochie crem cu mâneci bufante și pantofi cu toc închiși la culoare, lăsând să se vadă o siluetă mult mai subțire. Fanii au reacționat imediat cu mesaje de susținere și emoji-uri cu foc, numind-o „frumoasă”.