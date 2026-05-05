Relația dintre celebrități și tatuaje nu mai este absolut deloc un secret pentru nimeni, dar unele fețe celebre au dus această pasiune la un cu totul alt nivel. Dincolo de micile simboluri discrete pe care le vedem de obicei în reviste, vedete precum Billie Eilish, Cardi B, Justin Theroux și Angelina Jolie și-au surprins complet fanii cu piese de artă corporală incredibil de mari, care le acoperă secțiuni întregi de piele.

Femei puternice cu alegeri indraznete

Te-ai gândit vreodată cât curaj îți trebuie să îți acoperi o treime din corp cu cerneală? Billie Eilish ne demonstrează că își adaugă constant piese noi la colecția ei, transformându-și corpul într-o formă de exprimare pură. Tânăra artistă a uimit pe toată lumea cu un tatuaj masiv pe spate (dezvăluit lumii în octombrie 2023), care se întinde curajos de la gât până în zona inferioară a spatelui. Și asta nu e tot. Ea poartă și un dragon chinezesc mare pe stomac, care începe de la șolduri și coboară pe coapsă, printre alte modele mai mici pe care a ales să le păstreze pentru ea.

Cifrele și desenele vorbesc de la sine.

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Cum a aparut Heidi Klum la Met Gala la 52 de ani

Iar dacă vorbim despre asumare totală, rapperița Cardi B are cu adevărat niște tatuaje serioase. Și-a dedicat ambele coapse și partea superioară a spatelui unor modele complexe, care atrag imediat privirea. Acum mai bine de 10 ani, și-a tatuat un păun uriaș pe șold și pe coapsă. Numai că lucrurile nu s-au oprit acolo, pentru că în 2020 a adăugat mai multă culoare desenului pentru a-i oferi „o schimbare de look”. Pe cealaltă parte a corpului, artista are trandafiri colorați care se întind de la partea superioară a spatelui până la mijlocul coapsei.

Arta care acopera tot spatele

Să fim serioși, corpul tău este propriul tău jurnal, iar Angelina Jolie știe asta cel mai bine. Actrița are peste 20 de tatuaje de diferite dimensiuni pe tot corpul, dar spatele ei este cel mai puternic decorat cu opere de artă. Pe partea inferioară a spatelui tronează un tigru bengalez lung de 12 inci. În mijloc, Jolie a ales trei modele distincte care reprezintă patru continente și elementele clasice ale naturii: pământ, apă, aer și foc.

Dar stai puțin să vezi ce a făcut fosta cântăreață Girls Aloud. Cheryl a provocat o adevărată agitație în 2013 când a dezvăluit un tatuaj masiv cu trandafiri englezești. Acesta îi acoperă partea inferioară a spatelui și fesele în întregime. Pentru această lucrare impresionantă, artista a mărturisit relaxată că a cheltuit „costul unei mașini mici”.

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Cum a aparut un artist celebru imbatranit cu 50 de ani la Met Gala

Cu doi ani înainte de această decizie radicală, cântăreața a recunoscut deschis pentru InStyle că găsește tatuajele absolut fascinante. „Sunt dependente, chiar sunt. Dacă ar fi după mine și aș putea fi curajoasă pentru o zi, mi-aș face tot spatele”, spunea ea atunci. Reacțiile apropiaților nu au întârziat să apară, iar ea a povestit cum decurgeau discuțiile: „Prietenii mei spun: «Cheryl, te rog, s-ar putea să regreți», dar pentru mine, este artă.”

Dedicatii emotionante si peste 60 de desene

Bărbații celebri nu se lasă nici ei mai prejos când vine vorba de transformări uluitoare. Așa cum aflăm dintr-o analiză publicată recent de Hellomagazine, Justin Theroux și-a dedicat întregul spate celor doi câini ai săi, trecuți în neființă. Actorul a explicat decizia emoționantă în cadrul Vulture Festival.

„Deci am avut doi câini, amândoi salvați, pitbulli, metiși de pitbull, și când au murit, am dedicat jumătate din spatele meu unuia și jumătate din spatele meu celuilalt”, a detaliat el. O parte a tatuajului include, pe bune, un portret al unui porumbel și al unui șobolan. Motivul este unul cât se poate de specific și personal: „pentru că câinele meu obișnuia să ucidă șobolani în Washington Square Park.”

Recomandari Nimeni nu se astepta la asta. Cum a fost surprinsa celebra actrita la 45 de ani pe iaht

Mergând mai departe cu exemplele, Ed Sheeran este acoperit de cerneală și are mult peste 60 de tatuaje. Și, cel mai probabil, mai multe sunt deja pe drum. Deși el le vede ca pe o piesă continuă, mai degrabă decât individual, desenul uriaș al unui leu pe care și l-a făcut pe piept în 2015 este punctul central pentru lucrările de artă înconjurătoare care au urmat.

„Toate tatuajele mele sunt lucruri pe care le-am făcut în cariera mea și toate duc către partea din mijloc, care este leul. Cred că arată cool, nu prea îmi pasă dacă altcuiva îi pasă”, a declarat anterior artistul britanic.

Detaliul ascuns zeci de ani

Mulți ar fi iertați dacă nu ar ști că Whoopi Goldberg are un tatuaj uriaș, care șerpuiește pe umărul ei drept. Actrița îl arată extrem de rar în public, preferând să țină această formă de artă doar pentru ea. Totuși, ea a oferit o privire ocazională asupra tatuajului ei colorat cu un dragon tocmai pe covorul roșu, la ceremonia premiilor Oscar din 2025.