Când spui „stil boho”, probabil te gândești la volane, materiale vaporoase și nuanțe delicate. Colecția de debut a lui Chemena Kamali pentru Chloé din februarie 2024 a definit perfect această estetică. Si totusi, după patru sezoane în care a servit drept model, semnele schimbării sunt greu de ignorat. Pastelurile sunt înlocuite de culori îndrăznețe, imprimeurile puternice iau locul straturilor lejere, iar elementele neașteptate par mai degrabă punk decât romantice. Bun venit în era „bold boho”.

O noua viziune pentru Chloé

Schimbarea de direcție este evidentă în viziunea designerilor pentru sezoanele viitoare. Chemena Kamali, în notele sale pentru prezentarea Chloé AW26, a explicat noua abordare. „Acest sezon a fost o reflecție asupra umanității, empatiei și devotamentului – despre cum îmbrăcămintea poate atât să păstreze emoții, cât și să poarte amintiri. Într-o lume care adesea pare mecanizată și accelerată, m-am simțit atrasă înapoi la esența creației; atingerea umană, spiritul comunității, conexiunea și valorile comune.”

hainele nu mai sunt doar despre a fi frumoase, ci despre a transmite un mesaj. Iar notele de la prezentare continuă, subliniind importanța detaliilor: „Fiecare broderie, fir tricotat și motiv imprimat dezvăluie atât mâna creatorului, cât și devotamentul acestuia”. Un cardigan roz floral și o bonetă asortată au fost evidențiate ca piese cheie. Kamali a adăugat: „Acest simț al umanității, spiritul comunitar și empatia se simt esențiale acum; asta este ceea ce vreau ca această colecție să exprime.”

Culori tari si imprimeuri neasteptate

Rozurile prăfuite, nuanțele de crem și pielea întoarsă maro au dominat mult timp estetica boemă, dar acele zile par să fi apus. Acum nu mai există limite cromatice. Chloé a adus pe podium albastru și roz aprins, Anna Sui a mizat pe burgund, verde și negru, în timp ce Zimmermann le-a combinat pe toate într-o singură piesă. Atitudinea, silueta și materialul sunt cele care definesc noul stil boho.

La capitolul imprimeuri, lucrurile stau putin diferit. Pe lângă clasicele broderii și motive florale, acum își fac loc imprimeul de leopard, carourile (prezente într-o gamă largă de culori la Chloé), dungile și imprimeurile tip bandana. Pana la urma, scopul este ca ținuta să pară asamblată fără efort, nu studiată.

Intoarcerea la artizanal

Chemena Kamali și Stella McCartney, cu ale sale piese croșetate vibrant, nu sunt singurele care promovează produsele realizate manual. Interesul pentru articolele artizanale este în creștere. Potrivit Crafts Council (o organizație britanică ce promovează meșteșugurile), 73% dintre adulții din Marea Britanie au investit în astfel de produse în ultimii ani.

Cifrele vorbesc de la sine.

Mai mult, o treime dintre cumpărători sunt persoane sub 35 de ani. Fie că este vorba de un pulover, o pereche de saboți sau șosete, puține lucruri exprimă mai bine spiritul boho decât susținerea unui meșter local.

Accesoriile care schimba totul

Ce înseamnă un element neașteptat? Practic, un accesoriu pe care nu l-ai asocia în mod instinctiv cu o anumită ținută. Colecția AW26 a Annei Sui oferă multă inspirație: o șapcă cu paiete, o curea cu imprimeu de leopard sau o pereche de cizme într-o culoare contrastantă sunt doar câteva exemple. V-ați fi gândit vreodată că șosetele groase purtate cu sandale vor deveni un truc de stil?

Dar exact asta s-a văzut pe podiumurile Chloé și Zimmermann, dar și în ținutele de street style. Este un mod inteligent de a purta încălțămintea de vară și în zilele mai răcoroase de primăvară.