Festivalul Coachella 2026 a stabilit deja care sunt tendințele definitorii pentru acest sezon, iar estetica este una clară, hiper-curatoriată, ce îmbină stilul boem-deșertic cu un aer nostalgic, dar perfect ancorat în prezent. Fustele mini și pantalonii scurți micro domină peisajul, alături de texturi neașteptate și o revenire în forță a influențelor western.

Siluete mini și piese statement

Anul acesta, la Coachella, totul pare să se învârtă în jurul pieselor vestimentare cât mai scurte. Fustele mini și pantalonii micro sunt, pe bune, peste tot. Acestea vin în materiale diverse, de la țesături elastice și denim crocant, până la piele moale, oferind o varietate surprinzătoare. Dar nu doar variantele ultra-scurte sunt populare. Se poartă și pantalonii largi tip Bermuda sau „jorts” (pantaloni scurți din denim), care aduc un aer relaxat.

Aceste piese de la bază sunt adesea combinate cu tricouri scurte, de tip baby T-shirt, sau cu topuri abia vizibile, care lasă pielea la vedere.

Accesoriile fac legea

Dacă ținutele sunt minimaliste ca dimensiuni, accesoriile sunt cele care completează și definesc look-ul. Pălăriile de cowboy, curelele supradimensionate purtate pe șolduri și bandanele confirmă că renașterea stilului western este încă în plină desfășurare. Bijuteriile sunt eclectice, stratificate, și nu de puține ori combină metale diferite pentru un efect vizual puternic.

V-ați fi gândit vreodată că încălțămintea practică va fi vedeta festivalului? Ei bine, cizmele de piele cu talpă plată au devenit alegerea preferată, fiind perfecte pentru ore întregi de mers prin deșert, dar și completând perfect estetica generală.

Practic și cool.

Texturi și transparențe îndrăznețe

Iar croșetul continuă să evolueze ca o temă cheie, numai că anul acesta vine cu un upgrade. Materialul clasic este acum împodobit cu fire metalice, mărgele și aplicații strălucitoare care captează superb lumina soarelui din deșert. Multe festivaliere optează pentru rochii croșetate (perfecte pentru căldura toropitoare) purtate peste costume de baie sau le transformă în piese statement de sine stătătoare.

În paralel, materialele transparente rămân extrem de populare. Țesăturile de tip plasă (mesh) sunt folosite pentru a crea siluete interesante, lăsând formele să se întrevadă subtil. Jachetele din piele întoarsă, aruncate pe umeri după apus, și gențile cu franjuri adaugă un plus de textură și mișcare ținutelor.

Paleta de culori a deșertului

Cromatic, există un echilibru interesant. E drept că la bază stau nuanțele pământii – cafeniu, crem, maro – care reflectă peisajul arid. Însă aceste tonuri neutre sunt sparte de explozii de culoare. Vorbim despre accente vibrante precum mărgele portocalii, pene roz îndrăznețe sau piese realizate din denim patchwork multicolor, care aduc energie și personalitate fiecărui outfit.

Dincolo de ținutele publicului, atmosfera a fost completată și de prezența unor vedete precum Teyana Taylor, Lisa și Jennie la evenimente conexe, cum ar fi Revolve Festival, unde au concertat Don Toliver și Kehlani, confirmând că influența Coachella depășește cu mult porțile festivalului.