Anne Hathaway, actrița în vârstă de 43 de ani, a atras toate privirile la gala de înaltă bijuterie Bulgari din Milano pe 23 martie. A apărut într-o rochie roșie spectaculoasă, semnată Valentino, care a adus aminte instant de un personaj iconic: Miranda Priestly din „The Devil Wears Prada”.

O rochie care spune o poveste

Rochia a fost, pe bune, piesa de rezistență. O creație couture Valentino, roșie și voluminoasă, cu un decolteu adânc și mâneci evazate ce semănau cu o capă, completată de o trenă impresionantă. Paralela cu rochia purtată de Meryl Streep în viitorul sequel „The Devil Wears Prada” a fost evidentă, deși cu diferențe notabile: ținuta Mirandei are un decolteu pe umeri și o talie mult mai marcată.

Bijuterii de zeci de carate

Iar ținuta nu ar fi fost completă fără bijuteriile potrivite. Anne a purtat colierul „Secret Garden” de la Bulgari, o piesă centrală a noii colecții „Eclettica”. Acesta este centrat pe un safir padparadscha de 26,65 carate (o piatră extrem de rară) și înconjurat de diamante baguette, inserții de onix, safire mov și smaralde cabochon. Colecția Eclettica numără în total 160 de piese, de la bijuterii la ceasuri, genți și parfumuri.

Recomandari Anne Hathaway readuce la modă pantofii disprețuiți în Diavolul se îmbracă de la Prada

La evenimentul desfășurat la Villa Arconati, o proprietate din secolul al XVII-lea, au fost prezenți și alți ambasadori ai mărcii: Priyanka Chopra-Jonas, Dua Lipa, Jake Gyllenhaal, Liu Yifei și Kim Ji-won.

Un eveniment plin de staruri.

Continuarea filmului de 326 milioane dolari

Dar dincolo de modă, apariția actriței a fost un semnal clar pentru fani. Continuarea filmului „The Devil Wears Prada” este programată pentru lansare pe 1 mai. V-ați fi așteptat să revină toți?

Recomandari Actorii din „The Devil Wears Prada 2” la prezentarea Dolce & Gabbana

Ei bine, distribuția originală se reunește. Anne Hathaway revine în rolul Andreei ‘Andy’ Sachs, alături de Emily Blunt (Emily Charlton) și, fireste, Meryl Streep în rolul temutei redactore-șef a revistei Runway, Miranda Priestly. Stanley Tucci (directorul artistic Nigel Kipling), Tracie Thoms (cea mai bună prietenă a lui Andie, Lily) și Tibor Feldman (președintele Elias-Clark, Irv Ravitz) se întorc și ei.

Ce se intampla in noul film?

Distribuției i se alătură și nume noi. Kenneth Branagh va fi noul soț al Mirandei, iar Patrick Brammall va juca rolul noului iubit al lui Andy. Pe listă mai apar Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak și Pauline Chalamet.

Noul film o urmărește pe Miranda „în timp ce își navighează cariera pe fondul declinului publicațiilor tradiționale și se confruntă cu personajul lui Emily, acum o executivă de rang înalt la un grup de lux cu bugete de publicitate de care Miranda are nevoie disperată”.

Recomandari Anne Hathaway dezvaluie trucul genial pentru un lifting facial fara bisturiu

Primul film „The Devil Wears Prada” a încasat 326 de milioane de dolari la nivel mondial și a fost nominalizat la două premii Oscar, pentru cea mai bună actriță (Meryl Streep) și pentru costume (Patricia Field). Anne Hathaway și-a confirmat revenirea printr-un clip pe TikTok în care purta celebrul pulover albastru cerulean, cu descrierea: „Mă duc la muncă #dwp2”.

Anna Wintour, sursa de inspiratie

Întreaga poveste, e drept, are rădăcini adânci în realitate. Filmul original s-a bazat pe cartea cu același nume a lui Lauren Weisberger, publicată în 2003, care a petrecut șase luni pe lista de bestselleruri New York Times. Se spune că personajul Mirandei este inspirat de Anna Wintour de la Vogue, pentru care Lauren a lucrat ca asistentă personală.

Într-un interviu pentru CNN, Wintour a fost întrebată dacă a considerat romanul fostei sale asistente o „încălcare a încrederii”. Răspunsul ei a fost direct: „Ei bine… cred că a atras atenția asupra modei într-un fel pe care, știi, îl poți privi negativ sau pozitiv. Aleg să îl privesc într-un mod pozitiv. În anumite privințe, cred că ar trebui să-i fiu recunoscătoare.”