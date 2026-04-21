Anne Hathaway a apărut la premiera din New York a filmului „The Devil Wears Prada 2” într-o ținută care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Actrița a optat pentru o rochie roșie, o referință directă și îndrăzneață la titlul filmului, confirmând încă o dată că moda este un personaj în sine în această franciză.

Un look diabolic semnat Louis Vuitton

Rochia a fost piesa de rezistență a serii. Creată special pentru ea de Nicolas Ghesquière pentru Louis Vuitton, ținuta de un roșu aprins era de lungime medie (tea-length) și avea un corset cu talie joasă, cupe ascuțite și o fustă structurată care îi oferea o alură spectaculoasă. Iar pentru a completa look-ul, a accesorizat totul cu o pereche de sandale roșii cu platformă și o mulțime de bijuterii Bvlgari.

Un omagiu adus personajului Andy Sachs

Numai că alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Împreună cu stilista sa, Erin Walsh, Hathaway a adus un omagiu personajului său, Andy Sachs, pe parcursul întregului turneu de promovare. Și, hai să fim serioși, a făcut-o cu o precizie chirurgicală. La lansarea din Mexico City, cizmele ei înalte Stella McCartney au amintit de montajul transformării din garderoba Runway. Apoi, la Tokyo, a actualizat celebrul pulover albastru-cerulean al lui Andy cu un tricotaj Sacai cu franjuri și umerii goi.

V-ați fi gândit la atâta atenție la detalii?

Un tribut chiar și pentru Miranda Priestly

Și lucrurile nu se opresc aici, pe bune. Ținutele lui Hathaway au făcut referire chiar și la moda din noul sequel. Tot la Tokyo, actrița a asortat o rochie Valentino couture cu volane cu pantofi Rockstud, exact modelul purtat de Miranda Priestly (personajul interpretat de Meryl Streep) în primul teaser al filmului, un detaliu care a stârnit nenumărate discuții online.

Reuniune de gală la Lincoln Center

Premiera de la Lincoln Center a fost, de altfel, un moment special, aducându-i împreună pe covorul roșu pe Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep și Emily Blunt. Pe buzele tuturor a stat o singură întrebare: „Asta e Anne Hathaway la premiera The Devil Wears Prada 2 din New York? Da. Ea este.”

Considerați-vă șalele încinse.

Reuniunea distribuției originale, combinată cu aceste alegeri vestimentare pline de semnificație, transformă turneul de presă într-un eveniment în sine, demonstrând că influența filmului asupra modei este la fel de puternică și astăzi.