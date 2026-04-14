Premiera filmului „Mother Mary” a adus laolaltă la New York o adevărată paradă a modei. Luni seară, vedetele producției au pășit pe covorul roșu în ținute care mai de care mai spectaculoase, Anne Hathaway, Michaela Coel și FKA Twigs conducând detașat plutonul high-fashion.

Anne Hathaway, o apariție eterică

Anne Hathaway a oferit o interpretare modernă a stilului eteric, alegând o rochie asimetrică semnată Lever Couture. Creația de culoare albă, semi-transparentă, a avut un design diafan, cu un material care a oferit atât structură, cât și fluiditate. Iar rochia fără mâneci a inclus și o crăpătură adâncă pe picior, care a pus în valoare pantofii metalizați argintii, model Christian Louboutin. Câștigătoarea Oscarului pentru „Les Misérables” a accesorizat ținuta cu piese de la Bulgari, inclusiv inele și cercei, e drept că actrița este ambasador și imaginea brandului. De întreaga sa apariție s-a ocupat stilista Erin Walsh.

Michaela Coel, eleganță în Givenchy

Michaela Coel a ales o ținută semnată de Sarah Burton pentru Givenchy. Actrița și scenarista premiată cu Emmy a purtat un look din colecția de toamnă 2026 a casei de modă franceze (o colecție prezentată mult în avans), care a debutat la Săptămâna Modei de la Paris în luna martie. Ținuta a reprezentat un contrast de țesături și tonuri, cu o bluză fără mâneci în nuanțe de crem și roz pal, cu talia accentuată și drapaje, asortată cu o pereche de pantaloni negri largi. Stilista Nell Kalonji s-a ocupat de imaginea sa.

FKA Twigs, un look dramatic de pe podium

Și FKA Twigs a optat pentru o creație direct de pe podium. Artista a purtat un design din colecția de primăvară 2026 couture a casei Ashi Studio, prezentată în ianuarie la Săptămâna Modei Couture de la Paris. Look-ul amintește de vestimentația secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, cu un corset strâns și mâneci lungi cu broderii elaborate. O fustă diafană, într-o nuanță de verde-mușchi, a completat partea de sus, lăsând la vedere botinele cu platformă semnate Marc Jacobs. V-ați fi imaginat o astfel de combinație?

Despre ce este vorba în film

Regizat de David Lowery, „Mother Mary” este o dramă pop care urmărește povestea vedetei cu același nume, interpretată de Anne Hathaway. Aceasta se reîntâlnește cu cea mai bună prietenă a sa, de care se înstrăinase, o creatoare de costume jucată de Michaela Coel, chiar în ajunul concertului său de revenire.

Filmul ajunge în cinematografe vineri.