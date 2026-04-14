Premiera filmului „Mother Mary” a adus laolaltă la New York o adevărată paradă a modei. Luni seară, vedetele producției au pășit pe covorul roșu în ținute care mai de care mai spectaculoase, Anne Hathaway, Michaela Coel și FKA Twigs conducând detașat plutonul high-fashion.

Anne Hathaway, o apariție eterică

Anne Hathaway a oferit o interpretare modernă a stilului eteric, alegând o rochie asimetrică semnată Lever Couture. Creația de culoare albă, semi-transparentă, a avut un design diafan, cu un material care a oferit atât structură, cât și fluiditate. Iar rochia fără mâneci a inclus și o crăpătură adâncă pe picior, care a pus în valoare pantofii metalizați argintii, model Christian Louboutin. Câștigătoarea Oscarului pentru „Les Misérables” a accesorizat ținuta cu piese de la Bulgari, inclusiv inele și cercei, e drept că actrița este ambasador și imaginea brandului. De întreaga sa apariție s-a ocupat stilista Erin Walsh.

Michaela Coel, eleganță în Givenchy

Michaela Coel a ales o ținută semnată de Sarah Burton pentru Givenchy. Actrița și scenarista premiată cu Emmy a purtat un look din colecția de toamnă 2026 a casei de modă franceze (o colecție prezentată mult în avans), care a debutat la Săptămâna Modei de la Paris în luna martie. Ținuta a reprezentat un contrast de țesături și tonuri, cu o bluză fără mâneci în nuanțe de crem și roz pal, cu talia accentuată și drapaje, asortată cu o pereche de pantaloni negri largi. Stilista Nell Kalonji s-a ocupat de imaginea sa.

Anne Hathaway, aparitie indrazneata la premiera Mother Mary dupa rolul din 2006
RecomandariAnne Hathaway, aparitie indrazneata la premiera Mother Mary dupa rolul din 2006

FKA Twigs, un look dramatic de pe podium

Și FKA Twigs a optat pentru o creație direct de pe podium. Artista a purtat un design din colecția de primăvară 2026 couture a casei Ashi Studio, prezentată în ianuarie la Săptămâna Modei Couture de la Paris. Look-ul amintește de vestimentația secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, cu un corset strâns și mâneci lungi cu broderii elaborate. O fustă diafană, într-o nuanță de verde-mușchi, a completat partea de sus, lăsând la vedere botinele cu platformă semnate Marc Jacobs. V-ați fi imaginat o astfel de combinație?

Despre ce este vorba în film

Regizat de David Lowery, „Mother Mary” este o dramă pop care urmărește povestea vedetei cu același nume, interpretată de Anne Hathaway. Aceasta se reîntâlnește cu cea mai bună prietenă a sa, de care se înstrăinase, o creatoare de costume jucată de Michaela Coel, chiar în ajunul concertului său de revenire.

Filmul ajunge în cinematografe vineri.

Anne Hathaway a adoptat trendul pantofilor transparenți la premiera din Shanghai
RecomandariAnne Hathaway a adoptat trendul pantofilor transparenți la premiera din Shanghai