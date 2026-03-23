Au trecut doi ani de când Mario Fresh, în vârstă de 26 de ani, și Alexia Eram, de 25 de ani, au pus punct unei relații care a durat nu mai puțin de opt ani. Invitat recent în emisiunea „Detectorul de minciuni” a lui Selly, artistul a vorbit deschis despre cum mai interacționează cu fosta sa iubită, în contextul în care amândoi și-au refăcut complet viața sentimentală.

O relație redusă la salutări formale

V-ați întrebat vreodată cum e să te întâlnești cu fostul partener după o relație atât de lungă și mediatizată? Ei bine, Mario Fresh a lămurit lucrurile. Interacțiunile dintre el și Alexia Eram sunt acum rare și se limitează la politețuri, de obicei într-un cadru neutru, cum ar fi sala de sport. Artistul a subliniat că nu mai păstrează o legătură constantă, decizia fiind una firească, având în vedere că ambii sunt implicați în alte povești de dragoste.

„Nu mai țin legătura. Nu aș avea de ce să țin legătura, pentru că avem amândoi parteneri, dar ne mai vedem din când în când pe la sală și ne salutăm. Nici nu mai contează (n.r. – unde face sală), fac în mai multe părți”, a spus Mario Fresh.

Dar lucrurile sunt clare. Astăzi, Mario Fresh trăiește o poveste de dragoste cu Miruna, o tânără medic dentist care și-a finalizat studiile în 2025. De cealaltă parte, Alexia Eram este într-o relație cu Tonghi, așa cum este cunoscut partenerul ei în mediul online.

Ce s-a întâmplat cu prietenia cu Lino Golden

Pe lângă viața amoroasă, un alt subiect de interes a fost relația sa cu Lino Golden. Cei doi au format la un moment dat un duo de succes și păreau de nedespărțit. Numai că, în timp, prietenia lor s-a stins treptat, fără să existe un conflict major care să ducă la această ruptură. Până la urmă, uneori oamenii pur și simplu se îndepărtează.

„Cu Lino Golden nu mai păstrez legătura, nu mai suntem prieteni. Nu suntem certați. Ne salutăm, facem și sport în aceeași sală. De câteva ori pe lună ne vedem (…) Nu mai ieșim la mese, nu ne mai vedem. Nu, treptat, încetișor ne-am îndepărtat”, a afirmat Mario.

O distanțare lentă, dar definitivă.

Iar artistul pare să se fi împăcat cu situația, concentrându-se pe proiectele sale. În ultima perioadă, a lansat mai multe piese de succes care se bucură de difuzări intense pe posturile de radio, semn că viața profesională merge, pe bune, foarte bine.