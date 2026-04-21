Cosmin Petrică Drelciuc, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia din sezonul 17 „Chefi la cuțite”, a fost protagonistul unui scandal de proporții în culisele emisiunii. Tânărul a reușit să enerveze întreaga echipă de producție, pe prezentatoarea Irina Fodor, dar și pe cei patru jurați, înainte de a fi eliminat din competiție la prima sa probă individuală.

Refuzul care a aprins spiritele

Totul a pornit de la o regulă simplă a show-ului pe care Drelciuc a refuzat s-o respecte. Mai exact, acordarea interviurilor obligatorii. Irina Fodor a fost cea care a adus problema în discuție, direct în platou. „Ai o mare problemă cu interviurile și cu momentele în care trebuie să mergi să povestești ce se întâmplă aici, în acest show”, i-a spus prezentatoarea.

Răspunsul concurentului a fost, pe bune, dezarmant.

„Nu prea-mi place să fiu întrebat. În primele 10 minute stau, râd, răspund corect și mă distrez. Dar la un moment dat nu știu, zic gata, am plecat”, a explicat el senin. Văzând atitudinea sa, Irina Fodor i-a explicat că formatul emisiunii este clar și că nimeni nu îl ține cu forța (o regulă de bază a show-ului). „Nimeni nu a avut niciodată o problemă să povestească ce se întâmplă pentru că reporterul tău doar te întreabă ce se întâmplă la probă, cum ți s-a părut tema. Dacă simți că nu ai plăcerea să fii aici și să ai parte de această experiență, te rugăm să ne spui acum.”

Jurații, luați prin surprindere

Dar poate cel mai surprins de situație a fost chiar mentorul său, Chef Orlando Zaharia. Acesta a mărturisit că nu avea nicio idee despre comportamentul cuțitului său de aur din spatele camerelor. Ba chiar a dezvăluit că Drelciuc pusese condiții echipei de producție.

„Eu fac interviuri de când am venit, toți concurenții fac interviuri. Eu nu știam lucrurile astea, eu nu știam că Petrică a pus niște condiții, că el vrea să răspundă la întrebări cu da sau nu, că el nu vrea să vorbească mai mult de 10 minute. Dar cel mai grav este că pe el nu-l interesa de oamenii din echipa lui”, a precizat chef Orlando.

Și Chef Richard Abou Zaki a taxat imediat gestul, catalogându-l drept aroganță pură. V-ați fi așteptat la altceva? „Așa e show-ul, nu ți-a prescris totuși medicul să vii. Mi se pare chiar o aroganță să nu vrei să faci interviuri”, a subliniat el.

Eliminare cu scântei

Tensiunea a atins punctul culminant la proba individuală. Cosmin Petrică Drelciuc a gătit o pară în vin, un preparat care i-a adus cel mai mic punctaj și, implicit, eliminarea.

Numai că reacția sa la aflarea verdictului a fost de-a dreptul sfidătoare.

„Perfect! E bine așa, nu mai am nimic de adăugat. Ne vedem!”, a spus concurentul, întorcându-le spatele juraților care încercau să-i explice unde a greșit și părăsind platoul. Atitudinea sa l-a făcut pe Chef Orlando Zaharia să tragă o concluzie amară, dar fermă.

„Pot spune că după ce am văzut ce atitudine are, ce ieșiri are și ce preparat a făcut, pot spune că sunt împăcat cu plecarea lui. Nu vreau să fac un caz din asta, pentru că nu merită, dar trebuie să învăț din lucrul acesta, să învăț să fiu mult mai atent. Îmi pare rău că acest cuțit de aur putea să ajungă la un concurent care chiar să merite. Un concurent care să fie mult mai puternic, să fie mândria echipei gri și să fiu mândru de el la fiecare pas, așa cum sunt mândru de ceilalți. Dar cu o astfel de atitudine pe care a avut-o Petrică și cu acest preparat nu… eu dacă mâncam para aceea, adormeam. Nu mai spun gustul, nu mai contează”, a afirmat juratul.