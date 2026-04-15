Chef Alexandru Sautner a pierdut primul său concurent din sezonul 17 al emisiunii „Chefi la cuțite”. În ediția de marți, 14 aprilie, Irina Man a fost nevoită să părăsească competiția, după ce echipa lui chef Orlando Zaharia a câștigat cel de-al doilea battle consecutiv.

Un duel individual plin de tensiune

Cea de-a doua confruntare din sezon s-a dovedit a fi una dintre cele mai solicitante de până acum. Concurenții au intrat într-o probă individuală extrem de dificilă, un test care a scos la iveală atât punctele lor forte, cât și slăbiciunile. Unii au reușit să impresioneze cu farfurii impecabile, dar alții, e drept, nu au atins standardele impuse de chefi.

Vestea bună a serii a venit pentru chef Richard Abou Zaki. Alexandru Dodoaia, deținătorul cuțitului său de aur, a obținut punctajul maxim, confirmându-și astfel statutul de favorit. Reacția mentorului său a fost pe măsură. „O fericire imensă!”, a fost exclamația lui chef Richard, vizibil mândru de performanța concurentului său.

Verdict dramatic pentru echipa verde

Dar pentru echipa verde a lui Alexandru Sautner, seara a luat o turnură dramatică. După ce s-au numărat punctele, Irina Man a fost concurenta cu cel mai slab rezultat al probei.

Farfuria sa nu a reușit să convingă jurații.

Decizia eliminării a fost, până la urmă, inevitabilă. Deși vizibil afectat de pierderea unui membru al echipei sale, chef Alexandru Sautner a recunoscut că eliminarea nu l-a luat complet prin surprindere, chiar dacă momentul a fost unul dificil.

Reacția neașteptată a Irinei Man după eliminare

Și cum a primit vestea concurenta? Pe bune, reacția ei a surprins pe toată lumea. Irina Man nu s-a arătat deloc supărată de hotărârea juraților de a o trimite acasă, ba chiar a avut o atitudine pozitivă și asumată.

„Nu e nicio supărare. Chiar mă bucur că a fost așa! Eu îmi știu valoarea. M-am bucurat că am ajuns până aici la vârsta mea. Alții n-au ajuns nici până aici”, a spus concurenta imediat după verdict.

Numai ca plecarea Irinei Man a fost un moment emoționant pentru întreaga echipă verde (cea condusă de chef Sautner), colegii exprimându-și regretul pentru eliminarea ei din competiție.