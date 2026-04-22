Tensiunile ating cote maxime în bucătăria „Chefi la cuțite” după ce Marina Luca, cuțitul de aur al lui Alexandru Sautner, a obținut un punctaj perfect la proba individuală de marți, 21 aprilie. Reacția Biancăi Podosu, concurentă în echipa bordo, a fost una acidă și a stârnit un val de controverse. Ea și-a îndemnat colegii să nu o aplaude pe Marina și nici să nu o îmbrățișeze.

Acuzații din spatele camerelor

Criticată în mediul online pentru reacția ei, Bianca a decis să vorbească, într-o postare pe TikTok, despre comportamentul din spatele camerelor al colegei sale de platou. V-ați întrebat de ce a reacționat așa? Ei bine, concurenta din echipa bordo a oferit propria versiune a faptelor, acuzând-o pe Marina de atitudine superioară.

„Să știți că Marina a avut un comportament destul de urât în fața colegilor. Ea nu ne salută pe noi, ea nu vorbește cu noi, ea stă în altă cameră decât noi. Eu am terminat, la fel ca ea, Ducasse la Paris și în momentul în care eu am întrebat-o, i-am spus: ”Marina, ce drăguț, ai făcut niște cookies, e rețeta de acolo de la Ducasse, ce bine, o să câștigi”. Ea a spus: „Nu folosesc rețetele lui Ducasse, că sunt greșite”. Nu vorbește cu nimeni, dacă o întrebi ceva despre o rețetă nu îți răspunde”, a spus Bianca Podosu în mediul online.

Răspuns tăios pentru un coleg de echipă

Iar Marina nu este singura țintă a Biancăi. Nici colegul ei de echipă, Florinel Ungureanu, nu a scăpat de săgețile tinerei, după ce acesta a catalogat-o într-un clip drept „încrezută”.

Replica Biancăi a fost pe măsură, una extrem de directă și deloc prietenoasă. „Pe cine pui, Florinele, la respect? Vezi-ți acolo de treaba ta, du-te acolo la Vaslui la tine, scoate o manea, fă ce știi tu mai bine. Lasă-ne, nu ne mai teroriza, că tu pui toată lumea la respect, că tu pui toată România la respect. Hai, vezi-ți acolo de treabă, că la bucătărie ne-am dat seama la ce nivel ești», a declarat Bianca Podosu.

Publicul a ales tabăra

Numai că, în ciuda explicațiilor, se pare că telespectatorii au o altă părere. După ce au urmărit primele episoade, aceștia le-au luat partea Marinei Luca și lui Florinel Ungureanu în conflictul iscat.

Lupta e pe bune.

Pe măsură ce competiția avansează, tensiunile devin tot mai evidente, fiecare concurent luptând mai mult pentru sine (și mai puțin pentru echipă) în speranța unui loc în marea finală. În aceeași ediție de marți, 21 aprilie, Gini din echipa lui Ștefan Popescu a fost eliminată, după ce preparatul ei a primit cel mai mic punctaj al serii.