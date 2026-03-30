După o săptămână de speculații intense, Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, au decis să rupă tăcerea. Cei doi au clarificat zvonurile privind un posibil divorț, negând categoric despărțirea, deși au recunoscut că au traversat o perioadă tensionată.

Clarificări tranșante

În spațiul public s-a vehiculat intens că ar fi apărut probleme serioase în cuplu. Ba chiar s-a vorbit despre un proces civil pe care Vicențiu Mocanu l-ar fi inițiat împotriva artistei. Numai că soțul Cristinei Spătar a negat categoric existența vreunei acțiuni legale împotriva ei. Cei doi au hotărât să pună capăt speculațiilor care, spun ei, au mers într-o direcție greșită.

O discuție tensionată, dar firească

Hai să vedem, totuși, ce s-a întâmplat de fapt. Cuplul a recunoscut că a existat un moment tensionat, generat de o ceartă mai aprinsă. E drept că nu au oferit detalii, dar au ținut să explice contextul.

„A fost o discuție mai tensionată, firească în orice familie unde sunt două caractere puternice. Ne-am împăcat și suntem foarte bine. Noi ne-am păstrat viața privată, însă am văzut că lucrurile au mers într-o direcție greșită și de aceea am venit cu această clarificare”, au explicat cei doi.

Apel la intimitate

Dar ce-și doresc ei, până la urmă, după acest episod? Cristina și Vicențiu vor să închidă acest subiect și cer presei și publicului să le respecte viața privată, mai ales de dragul copiilor. Mesajul lor este cât se poate de clar și direct.

„Ne concentrăm pe familie, pe carieră, pe business-uri și pe ceea ce construim împreună, cu încredere. Vă rugăm, cu respect, să ne fie protejată intimitatea familiei, a copiilor și dreptul la viață privată. Dacă va fi ceva important, vom comunica direct. Până atunci, nu dorim să mai fim subiect de presă”, au declarat aceștia.

Nunta spectaculoasă și declarațiile de iubire

Zvonurile despre divorț vin la scurt timp după o nuntă de vis. Pe 24 iunie 2024, Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu și-au unit destinele în cadrul unui eveniment spectaculos la un restaurant de lux din Râmnicu Vâlcea, unde au avut peste 500 de invitați.

Un contrast puternic.

Iar artista (chiar înainte de marele eveniment) vorbea cu mult entuziasm despre relația lor și despre cât de fericită o face partenerul său de viață: „Soțul meu mă face fericită în fiecare zi și mă răsfață maxim! Îmi este alături în tot ceea ce fac, mă iubește și ne pregătim de nuntă! Nu am avut timp să mergem prea departe de ziua mea, am venit până în Bulgaria, cu copiii. Sunt împlinită, fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce trăiesc acum!”